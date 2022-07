La notizia più brutta è diventata realtà. L’ex premier del Giappone Shinzo Abe è morto. A confermarlo sono stati diversi media nipponici, tra cui l’emittente Nhk, che ha dunque riportato la conferma della dipartita dell’uomo. Era subito apparso in condizioni gravissime, senza segni vitali, subito dopo essere stato centrato da due colpi di arma da fuoco, mentre stava tenendo un comizio politico.

L’ex premier del Giappone, Shinzo Abe, è morto all’età di 67 anni come scritto da Nhk: “Secondo un alto funzionario del Partito Liberaldemocratico, l’ex premier Abe è morto all’ospedale della città di Kashihara, nella regione di Nara, dove stava ricevendo cure mediche”. Era stato trasferito immediatamente in ospedale, ma nonostante i medici abbiano fatto di tutto, è spirato.

Pare che l’autore dell’assassinio di Shinzo Abe sia stato in grado di nascondere l’arma in un obiettivo fotografico. Subito dopo l’agguato all’ex premier, quattro agenti lo hanno fermato e poi la sua casa è stata sottoposta a perquisizione. Si tratterebbe di un militare. Dopo questa notizia choc, ovviamente la campagna elettorale è stata sospesa e anche l’opposizione ha stoppato i discorsi politici per rispetto.

‼️‼️‼️Attentato all'ex primo ministro giapponese #ShinzoAbe.

Un ufficiale di marina in pensione gli ha sparato con un fucile a canne mozze.

— Barbara Catania (@Halexyt) July 8, 2022

Shinzo Abe è stato premier nel 2006 per un anno e poi è tornato in carica nel 2012, prima di concludere il suo mandato nel 2020, quindi è considerato il primo ministro giapponese più longevo di sempre. E ora tutto il mondo è sotto choc per la sua improvvisa morte, causata da un episodio gravissimo e imprevedibile.

