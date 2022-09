Politica in lutto, l’ex deputato morto di infarto: aveva compiuto 59 anni il giorno prima

È morto Amedeo Matacena. L’ex deputato di Forza Italia si trovava a Dubai in stato di latitanza e solo ieri aveva compiuto 59 anni. Secondo i suoi legali, gli avvocati Enzo Caccavari, Marco Tullio Martino e Renato Vigna, l’ex deputato è stato stroncato da un infarto.

Perseguito dalla giustizia per un reato di corruzione, Amedeo Matacena si era rifugiato a Dubai nel 2012. In seguito era stato condannato con una sentenza definitiva a 3 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I soccorsi sono stati inutili. Amedeo Matacena è morto subito dopo essere arrivato in ospedale. Da tempo viveva negli Emirati Arabi dopo che, nel 2012, era stato condannato in via definitiva per concorso esterno con la ‘ndrangheta.





L’ex deputato di Forza Italia era stato coinvolto nel maxi-processo “Olimpia”, dopo l’inchiesta della Dda di Reggio Calabria che aveva fatto luce sui suoi rapporti con le cosche mafiose della provincia. Figlio dell’armatore delle Caronti, morto nel 2003, Amedeo Matacena è stato al centro di altre inchieste giudiziarie. Nel 2004 è finito in manette dopo l’operazione “Caso Reggio”, per poi essere assolto.

Nel 2014, la Dda di Reggio Calabria e il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo avevano chiesto il suo arresto nell’ambito dell’inchiesta “Breakfast” in cui era accusato di intestazione fittizia e dopo la quale finirono in manette l’ex moglie e l’ex ministro dell’Interno Claudio Scajola, accusati di procurata inosservanza della pena e condannati in primo grado rispettivamente a 1 e 2 anni di carcere.

È stato legato all’annunciatrice televisiva Alessandra Canale, da cui ha avuto un figlio. Sposato successivamente con Chiara Rizzo, da cui ha avuto un altro figlio, si è in seguito risposato con la ex modella e medico chirurgo Maria Pia Tropepi. Amedeo Matacena è morto il 16 settembre 2022 a Dubai.

