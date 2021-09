“Non lo invito al matrimonio”. Colpo di scena alle nozze super vip: chi è il grande assente

Per l’ex ministro della Giustizia è arrivato il momento di pronunciare il fatidico sì. Oggi, giovedì 2 settembre, nel pomeriggio Alfonso Bonafede si sposa con la compagna Valeria Pegazzano Ferrando. La cerimonia si svolgerà in una chiesa di campagna della Toscana. Il ricevimento, invece, si terrà nella tenuta Corsini all’Impruneta, vicino Firenze. Secondo quanto appreso da Adkronos gli invitati previsti sono 150.

Naturalmente oltre ad amici e parenti ci saranno numerose personalità politiche, del Movimento 5 Stelle e non solo. Sicuramente presenti l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte e la senatrice Paola Taverna, l’attuale ministro degli Interni Luciana Lamorgese, l’ex sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, l’ex sottosegretario alla Giustizia, con Bonafede ministro, Vittorio Ferraresi. In forse invece il presidente della Camera Roberto Fico che ha alcuni impegni istituzionali.

Secondo quanto riporta Repubblica non si tratterà di una festa sfarzosa. Allestimento sobrio, menù ad opera del catering Guido Guidi e intrattenimento musicale di un vecchio amico universitario di Alfonso Bonafede. Per quanto riguarda gli invitati è atteso anche l’ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. A far ‘rumore’ sono invece gli assenti, numerosi soprattutto tra le fila dei grillini.





Al matrimonio di Alfonso Bonafede mancherà sicuramente Luigi Di Maio. In questo caso l’assenza è pienamente giustificata. Il responsabile della Farnesina, infatti, sarà impegnato nella riunione informale dei ministri degli Esteri dell’Unione Europea che si terrà in Slovenia. Non invitati, a quanto pare, il fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo né Alessandro Di Battista.

Infine Alfonso Bonafede non ha invitato al proprio matrimonio Davide Casaleggio, figlio di Gianroberto fondatore del M5S insieme a Grillo. Con Davide, infatti, i rapporti sono interrotti da tempo. Naturalmente la villa dove si terrà il ricevimento sarà blindatissima. Viste le personalità presenti la Questura ha predisposto un imponente servizio di sicurezza.