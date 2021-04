La politica italiana ed ex presidente della Camera dei Deputati dal 2013 al 2018, Laura Boldrini, ha scritto un delicato post sul social network Facebook nel quale si è soffermata su alcuni importanti problemi di salute. Il suo messaggio ha fatto subito il giro della rete e ha preoccupato non solo tutto l’ambiente politico della nostra nazione, ma anche i suoi seguaci del social network. Parole molto forti che fanno comprendere che stia vivendo uno dei momenti più duri di sempre.

Ha praticamente avvisato tutti gli internauti di aver appreso una notizia che mai avrebbe voluto ascoltare. Non si occuperà dunque di politica nelle prossime settimane, visto che gli aspetti personali sono decisamente prioritari. In pochissime ore migliaia di persone le hanno manifestato affetto e vicinanza, visto che si contano oltre 6 mila like a più di 1.400 commenti. Andiamo a scoprire insieme cosa ha voluto condividere con i suoi amici di Facebook l’esponente del Partito Democratico. (Continua dopo la foto)















Laura Boldrini ha quindi scritto: “Dopo giorni di accertamenti medici, è arrivata la notizia che più temevo, che ogni persona maggiormente teme. Purtroppo la malattia fa parte della vita ma non si è mai pronti ad affrontarla. Domani mi ricovero per essere sottoposta ad un intervento chirurgico e mi aspetta poi un cammino di cure e riabilitazione. Ho paura? Sì, ho un po’ paura. Penso che chiunque al mio posto l’avrebbe. Al tempo stesso però ho grande fiducia in chi mi opererà”. (Continua dopo la foto)















La politica ha continuato: “E ho anche la determinazione di combattere per ritornare presto alla normalità della mia vita. Sarò impossibilitata dunque, nelle prossime settimane, a seguire le attività politiche e parlamentari con la costanza di sempre, e di questo mi dispiaccio molto, ma così è. Ho voluto rendere nota io stessa, per questo motivo, la notizia della mia malattia. Un grazie alla mia famiglia, a tutti gli amici e a tutte le amiche, ai colleghi e alle colleghe e al personale sanitario”. (Continua dopo la foto)









Laura Boldrini ha concluso: “Sono sicura mi aiuteranno in questa battaglia con le giuste cure, l’affetto e la vicinanza”. Dunque, ha voluto già ringraziare in anticipo tutti coloro che si occuperanno della sua salute. I suoi fan di Facebook le hanno augurato il meglio e sperano che possa ristabilirsi il prima possibile per poter così ritornare alla vita normale e continuare il suo operato politico.

