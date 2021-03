Politica italiana in lutto, addio all’ex parlamentare. Era malata da tempo: “Oggi è un giorno triste”

L’ex parlamentare centrista e sottosegretaria Ombretta Fumagalli Carulli è morta a Milano all’età di 77 anni. Era malata da tempo. Giurista cattolica impegnata in politica prima con la Dc e poi con il Centro cristiano democratico, venne eletta la prima volta alla Camera con lo Scudo crociato nella X legislatura, ma divenne una figura di rilievo nazionale quando, impegnata con il neonato Ccd di Pier Ferdinando Casini, fu fra le donne di spicco della seconda Repubblica.

Carismatica, colta, sempre attenta all'eleganza, Fumagalli Carulli entrò nel governo Ciampi come sottosegretaria alle Poste, prima di essere parte nel 1994 dell'iniziativa centrista di Casini con cui rientrò in Parlamento nelle elezioni che portarono al primo esecutivo a guida Berlusconi, nel 1994, nel quale fu sottosegretario alla Protezione civile. Successivamente, pur eletta al Senato con il centrodestra, seguì Lamberto Dini in Rinnovamento italiano e tornò come sottosegretaria all'Interno nel governo D'Alema, per poi approdare alla Sanità nel successivo governo Amato.















Al termine della carriera politico-parlamentare e di governo, tornò a insegnare Diritto ecclesiastico e Diritto canonico alla Cattolica di Milano.

Il cordoglio

"Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Ombretta Fumagalli Carulli con cui ho condiviso un lungo cammino nella politica democratico-cristiana. Giurista di grande qualità, espressione profonda del cattolicesimo liberale, Ombretta è stata anche esponente di primo piano nei governi, svolgendo i suoi incarichi con intelligenza e senso dello Stato. Alla famiglia vorrei indirizzare i sensi del mio più profondo cordoglio". Lo scrive in una nota Pier Ferdinando Casini.

















"E' un giorno triste per la politica italiana: è scomparsa Ombretta Fumagalli Carulli, una donna che ha saputo impegnarsi con determinazione ed energia, sia nelle istituzioni che nella cultura, lasciando un'impronta indelebile. Di lei tutti ricordiamo la sua profonda umanità, la grande sensibilità e il suo grande spessore". Lo afferma in una nota il senatore Udc e presidente nazionale dello Scudo crociato De Poli.









“Ho appreso con grande dispiacere la notizia della scomparsa dell’onorevole Ombretta Fumagalli Carulli. Anche a nome del Servizio Nazionale esprimo profondo cordoglio ricordando il suo impegno a servizio dello Stato ed in particolare il suo ruolo di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima donna a cui venne affidata la delega alla Protezione Civile. Alla famiglia rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze”. Lo afferma il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

