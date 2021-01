Crisi di governo, ipotesi mandato esplorativo a Luciana Lamorgese

Nelle ultime ore si stanno intensificando gli sforzi tra le forze politiche per cercare di sbloccare la crisi di governo. Dalle consultazioni al Quirinale iniziano a filtrare le prime ipotesi concrete. Sembra sempre più difficile un nuovo governo con Giuseppe Conte come premier. Intanto perché c’è il no di Matteo Renzi e Italia Viva e poi senza una chiara maggioranza non se ne farà nulla. Ecco allora emergere l’idea di un mandato esplorativo, proposta proprio da IV.

Questa strada da un lato allungherebbe i tempi della crisi, ma dall'altra potrebbe riavvicinare i partiti e consentire la formazione di una nuova maggioranza. Già in altre occasioni si è fatto ricorso a questo strumento, ma è chiaro che alla fine a decidere dovrà essere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i papabili c'è l'attuale presidente della Camera, Roberto Fico, ma l'esponente del Movimento 5 Stelle non è l'unico a cui potrebbe essere affidato il mandato esplorativo.















Va detto, inoltre, che questa prassi non è prevista dalla Costituzione, ma sul sito stesso di Palazzo Chigi leggiamo: "Anche se non espressamente previsto dalla Costituzione, il conferimento dell'incarico può essere preceduto da un mandato esplorativo che si rende necessario quando le consultazioni non abbiano dato indicazioni significative". Che è proprio la situazione che stiamo vivendo. E la figura di Roberto Fico servirebbe a comprendere se M5S e Pd consentiranno a IV di entrare a far parte della nuova maggioranza. Ma quello di Fico non è l'unico nome fatto.















Il quotidiano Repubblica svela un retroscena secondo cui "Sergio Mattarella è orientato a non reincaricare subito Giuseppe Conte: prima un mediatore per trattare la pace". Insomma per l'avvocato del popolo non ci sarebbe la possibilità di formare un terzo governo a suo nome. Invece se Roberto Fico sarebbe l'ideale per ricucire gli strappi tra pentastellati e centrosinistra, nelle ultime ore è stato fatto anche il nome del ministro degli Interni Luciana Lamorgese.









Luciana Lamorgese è un tecnico e quindi potrebbe, in teoria, trovare un accordo maggiore e trasversale tra tutte, o quasi, le forze politiche. Per quanto riguarda, invece, Roberto Fico già nel 2008 Sergio Mattarella si rivolse a lui per capire se ci fosse la possibilità di un governo formato da M5S e centrosinistra, prima però che vedesse la luce il governo gialloverde, M5S+Lega. Venerdì 29 è in corso la terza giornata di consultazioni durante il quale salgono al Quirinale le delegazioni di M5S, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.

