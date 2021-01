La crisi di governo innescata da Matteo Renzi con il ritiro delle ministre di Italia Viva e del sostegno alla maggioranza non sembra vicina a una soluzione. La situazione di stallo prosegue. Anche giovedì 28 gennaio, secondo giorno di consultazioni al Quirinale, è trascorso senza l’attesa svolta. Venerdì 29 toccherà a centrodestra e Movimento 5 Stelle andare a parlare con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Intanto Liberi e Uguali, Italia Viva e Partito Democratico hanno inviato i propri rappresentanti nel palazzo della prima carica dello Stato, ma poco prima il premier dimissionario Giuseppe Conte ha telefonato a Matteo Renzi. La chiamata è arrivata proprio prima che la delegazione di IV varcasse la soglia del Quirinale. E Renzi avrebbe detto a Conte "di non avere problemi personali, ma enormi questioni politiche con lui".















A quanto pare il tentativo di Giuseppe Conte non è però riferito esclusivamente a Matteo Renzi, tanto che sembra che abbia chiamato tutti i leader di maggioranza per definire il quadro della situazione. Tra le novità emerge il "No" da parte di Matteo Renzi ad un incarico subito al premier dimissionario. La soluzione proposta da Renzi consiste nell'affidare un mandato cosiddetto esplorativo ad un'altra personalità per capire se Pd e M5S vogliono ancora una maggioranza con IV.















E la personalità scelta da Renzi sarebbe l'attuale presidente della Camera Roberto Fico, esponente del M5S da sempre ritenuto vicino alle istanze della sinistra. E infatti Fico sarebbe gradito sia al Partito Democratico e con ogni probabilità anche a Italia Viva. Fonti vicine a Matteo Renzi e all'IV fanno sapere che "nel caso non ci sia una maggioranza politica a noi va bene un governo del presidente". Ovvero un governo di breve durata, con programma e obiettivi limitati, scelto dal capo dello Stato. E il nuovo Presidente del Consiglio sarebbe appunto Roberto Fico.









Per quanto riguarda, invece, il ministero dell’Istruzione l’esperienza di Lucia Azzolina sembra essere giunta al capolinea. Anche se, a questo punto, con un pentastellato a capo di un nuovo governo ‘amministrativo’ non è da escludere una sua riconferma. Un’ipotesi del genere, in ogni caso, dovrà fare i conti con il giudizio, negativo, di Matteo Renzi sulla gestione della scuola in questi mesi. E al momento la possibilità che Italia Viva venga coinvolta in una nuova maggioranza esiste ancora.

