Mara Carfagna è ricoverata in ospedale per una polmonite. Fonti di Forza Italia hanno assicurato che “non si tratta di una polmonite da Covid”, dunque il ricovero per l’ex ministra per le pari opportunità che è diventata mamma per la prima volta a fine ottobre si è reso necessario per tenere monitorata la situazione e agire nel modo migliore.

Mara Carfagna sarebbe in ospedale da mercoledì scorso ma non è stato reso noto in quale ospedale della Capitale. La notizia ha fatto presto il giro della rete e dei giornali, poi poco fa è arrivato il messaggio della vicepresidente della Camera. La Carfagna ha rotto il silenzio con un post pubblicato sul suo profilo Instagram e anche su Twitter con cui ha voluto ringraziare quanti in questi giorni le hanno scritto messaggi di conforto. (Continua dopo la foto)















“Grazie a tutti per l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando in questo momento complicato. Tornerò presto, con lo stesso impegno e la stessa passione di prima”, ha scritto Mara Carfagna per rassicurare tutti i suoi sostenitori a corredo di una foto che la immortala sorridente e spensierata. No, nessun selfie dall’ospedale per la parlamentare. (Continua dopo la foto)















Certamente non è facile per la 45enne affrontare un ricovero in ospedale proprio ora. Come detto, il 26 ottobre scorso è diventata mamma per la prima volta della piccola Vittoria, avuta dal compagno Alessandro Ruben. Dunque a meno di due mesi dal parto, la Carfagna è stata costretta a separarsi dalla sua bambina. (Continua dopo foto e post)









È dal 2013 che Mara Carfagna è legata all’ex deputato Alessandro Ruben. Una storia d’amore diventata subito importante. Lei è stata sposata dal 2011 al 2012 con il costruttore romano Marco Mezzaroma, poi il matrimonio è stato annullato dalla Sacra Rota. Alessandro Ruben ha invece un’altra figlia di 16 anni, nata da un precedente legame.

