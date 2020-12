Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, è ricoverata da mercoledì scorso in ospedale per accertamenti. L’ex ministra delle Pari opportunità, poco più di un mese fa, è diventata mamma. Il 26 ottobre è nata Vittoria Ruben, la primogenita avuta dal compagno Alessandro Ruben. Ma vediamo insieme in che condizioni riversa la Carfagna.

La deputata di Forza Italia aveva espresso in passato il desiderio di diventare mamma, confidando nel fatto che la gioia più grande sarebbe arrivata al momento opportuno. “Fare un figlio è una scelta d’amore – aveva confessato lo scorso luglio al settimanale Gente – È il coronamento di un percorso accanto a una persona attenta e presente che ama l’idea di costruire una famiglia”. (Continua dopo le foto)





























Ciò che è stato reso noto è che le sia stata diagnosticata una polmonite non causata da Covid 19. Ad oggi le sue condizioni di salute sono buone, come riferito da fonti di Forza Italia. Mara Carfagna la famiglia l’ha costruita con Alessandro, con cui condivide da 7 anni la propria vita. Sono legati dal 2013, la loro love story è nata dopo la fine del matrimonio della politica con Marco Mezzaroma. Mara Carfagna ha scoperto di essere in dolce attesa durante il lockdown e “non è stato facile – ha confessato a Maria Latella su SkyTg24 -, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione”. “Tutti abbiamo vissuto momenti di preoccupazione e di angoscia con la paura di essere contagiati – ha aggiunto la Carfagna -. Ho aspettato a dirlo ai miei genitori perché volevo tanto dirglielo di persona. Loro vivono a Salerno e io vivo a Roma e c’era l’impossibilità di varcare i confini regionali. Un giorno non ce l’ho fatta e l’ho detto facendo una videochiamata. Sono stati i primi a saperlo, purtroppo a distanza”. (Continua dopo le foto)









Lunedì 26 ottobre, per la Carfagna è avvenuta la gioia più grande: è nata la sua primogenita, che si chiama Vittoria. “Auguri di cuore e felicitazioni – mie personali, e da parte di tutto il Gruppo Forza Italia della Camera – a Mara Carfagna per l’arrivo di Vittoria Ruben. Una nuova vita è un gesto di amore e di speranza. Un abbraccio ai genitori, benvenuta piccola”, il messaggio su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia della Camera.

