“Sei impazzita!”. Luciana Littizzetto: “Ma Giuseppe Conte…”. Fabio Fazio pietrificato in diretta

Luciana Littizzetto a Che tempo che fa ironizza molto sul premier italiano Giuseppe Conte. La comica torinese fa un indovinello al padrone di casa: “Chi sono?”, domanda mentre cammina a testa bassa avanti e indietro. “Ma è impazzita?”, non nasconde lo sconcerto Fazio. “Sono Conte”, risponde la Littizzetto. “Ma è vero! Corre sempre!”, ha un illuminazione il conduttore. Il riferimento è ai servizi dei tg sul premier, ripreso sempre trafelato e in gran movimento.

Così Lucianina ha detto: "Non si capisce dove cacchio vada, o qual è l'urgenza? O ha fumato la sigaretta e ha bevuto il caffè e allora sente un'urgenza, o sente una voce dentro che lo manda e lui si incammina…". Quindi la conclusione ancora più perfida: "Sembra che abbia tutta questa fretta poi per fare una cosa ci mette 3 mesi. Speriamo che non mettano la cera, sennò con quell'abbrivio lì…" e ancora: "Sembra proprio stia andando a cag***". Poco prima, sempre ospite di Fazio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Il politico, ha detto: "In zona rossa dopo le immagini intollerabili del Lungomare della scorsa settimana. Nel giro di 72 ore siamo passati da zona gialla a zona rossa. Al ministero o non avevano letto i dati o davanti allo sciacallaggio politico hanno fatto questa scelta".















Poi ancora: "Per quanto riguarda la Campania, noi stiamo combattendo a mani nude – continua il presidente dell'Ente, sfoggiando un suo leit motiv piuttosto noto – rispetto alla Lombardia ha 60mila persone in meno e stiamo facendo un miracolo. Abbiamo il 50% di posti letto libero e il tasso di morti Covid più basso d'Italia. A me è capitato di sentire in questa settimana gente che ha sottovalutato il Covid e che ora è diventata "rigorista".















Il riferimento è al sindaco di Napoli Luigi De Magistris, anche per quel che riguarda le battaglie legali sulla movida notturna e sulla vendita di alcolici. Fazio interroga De Luca sullo scambio d'accuse col governo e in particolare col ministro Luigi Di Maio: "Quando io ho chiuso un mese fa le scuole mi hanno messo in croce ora stanno facendo le cose che facevo io un mese fa".











E conclude: “Una scelta politica, c’erano delle illusioni, si immaginava che il contagio non esplodesse, c’era un retroterra di sottovalutazione, ci si era illusi che si potesse controllare la situazione”. “Se abbiamo ministri del governo che si mettono a fare sciacallaggio il premier Conte non deve fare il cardinale di Curia, non è tollerabile che accada questo”.

