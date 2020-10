“Sono positiva al Covid”. Nunzia De Girolamo, l’annuncio choc: “È dura”. Il ministro Boccia, suo marito, in isolamento

Brutta disavventura anche per Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e moglie del ministro Pd Francesco Boccia. La donna è positiva al coronavirus. Lo ha ufficializzato lei stessa con un video sulla sua pagina Facebook in cui descrive i sintomi avuti e racconta di essere stata contagiata da una persona a cui vuole bene, a Benevento, con cui era stata a cena: “Questa malattia mi sta dando forti dolori”, racconta la De Girolamo, che ha specificato che il marito Boccia e la figlia sono stati sottoposti a tampone che è risultato negativo. Il ministro è in isolamento fiduciario.

"Questo virus non mi ha risparmiata: anche io ho contratto il Covid 19 – scrive la ex deputata – Dopo una cena a Benevento con una persona, poi risultata positiva, da Giovedì pomeriggio mi sono subito messa in auto isolamento anche da mio marito e mia figlia, nonché sottoposta ad un primo tampone (risultato negativo)".















Poi continua: "Non avevo niente, ma ero comunque in isolamento in attesa dell'altro tampone. Poi domenica sono arrivati i forti dolori alle ossa, la febbre, la tosse e il mal di testa. Ieri sera il risultato: positivo". "Vi consiglio, davvero, di prestare la massima attenzione. Questa malattia è infima, si annida negli angoli più inaspettati e colpisce senza pietà. Non solo dolori e febbre, ma anche una stanchezza senza eguali".















E conclude: "Non ero mai stata così stanca in vita mia, anche quando la mia vita frenetica mi portava a dormire solo poche ore a notte. Fate attenzione, indossate sempre la mascherina, non abbassate mai la guardia. Tenete la distanza di sicurezza. E ringraziamo la scienza e la medicina. Sempre. Gli operatori sanitari che stanno affrontando una pandemia, un momento difficile e senza eguali".











Un annuncio che ricorda un po’ quello di Nina Zilli anch’essa positiva al Covid: “Ho il Covid, negli ultimi 5 giorni due tamponi negativi, un sierologico negativo e dopo un’ora mi è venuta la febbre. Credo che questi esametti siano un po’ ballerini. Ma come facciamo ad essere sicuri se anche chi come me si tamponava ogni 5 secondi risultava sempre negativo? Ho sempre pagato di tasca mia questi esami, raddoppiandoli pure quando andavo ospite in tv. Lo facevo chiaramente per proteggere la mia famiglia prima di me, sappiate che non ha funzionato”.

