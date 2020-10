“Italexit di Paragone? Il 18,9% potrebbe votarla”. Il sondaggio di Euromedia Research

Se alle prossime elezioni fosse presente un movimento politico guidato da Gianluigi Paragone – improntato sull’ipotesi di uscita dell’Italia dall’Unione Europea – il 18,9% degli italiani dichiara di essere propenso a votarlo. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Euromedia Research di Alessandra Ghisleri e pubblicato in anteprima da caffeinamagazine.it. Il 3,2% degli intervistati ha risposto “Sì, sicuramente Sì”. Il 15,7% ha invece dichiarato di essere intenzionato a farlo, rispondendo di “prendere in considerazione l’ipotesi”. Il totale a cui potrebbe dunque arrivare Italexit è 18,9%.















Come si osserva dalla tabella, l’elettorato forte è tra i giovani (25-44 anni) e tra gli over 65. Lo scopo di questa rilevazione è stato quello di raccogliere le opinioni degli elettori italiani in merito al nuovo movimento politico creato e guidato da Gianluigi Paragone, “No Europa, per l’Italia – Italexit”. Un movimento che sta raccogliendo sempre più consenso e che vede numerosi circoli in via di apertura in tutta Italia, in modo trasversale, da Nord a Sud. Sintomo del grande seguito che sta ottenendo Paragone sono anche i numeri registrati sui social. Il giornale di riferimento Il Paragone, cresce di continuo per numero di lettori, così come le pagine e i gruppi Facebook del senatore ex M5S.















Il programma di Gianluigi Paragone è chiaro: “All’articolo 1 dello statuto c’è come primo obiettivo l’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’euro. Prima che l’euro faccia crollare completamente la vita degli italiani è necessario cominciare un percorso di uscita dall’Unione europea e contestualmente dall’eurozona. Non credo nell’irreversibilità dell’euro. Non credo che l’Europa possa essere corretta”. E questa crisi pandemica non ha fatto altro che confermare la debolezza dell’Ue. Solo burocrazia e diktat, poca solidarietà e poco interesse comune. Questo deve aver spinto ancora più su nell’indice di gradimento Paragone, come conferma questo recente sondaggio.









I campioni del sondaggio sono stati determinati attraverso una stratificazione proporzionale multipla, basata sui caratteri di sesso, età, tipo di comune e regione. I dati relativi alle ampiezze assolute e percentuali delle caratteristiche sopra citate provengono dai dati ISTAT relativi all’anno 2020. L’universo di riferimento è da 18 anni in su e investe entrambi i sessi.

