“È successo ieri”. Silvio Berlusconi e il Covid, parte la notizia. Ma è subito ‘giallo’: cosa dicono dal suo entourage

Povero Silvio Berlusconi, compleanno da dimenticare per il cavaliere che ha appena spento 84 candeline. Oltre ai problemi di salute legati alla sua positività al coronavirus, ci sono anche le elezioni regionali che non sono andate molto bene per Forza Italia. Una buona notizia però l’aveva data Adriano Galliani, con l’amico di sempre con cui adesso sta condividendo la nuova esperienza alla guida del Monza che ha parlato di un primo tampone negativo per Silvio Berlusconi.

A stretto giro però è arrivata una smentita da fonti vicine al leader forzista, con le condizioni di salute dell'ex premier che comunque vengono descritte come discrete dopo il ricovero a inizio settembre, quando è stata data la notizia del suo contagio. Lo scorso 2 settembre Silvio Berlusconi insieme alla fidanzata Martina Fascina e ai figli Luigi e Barbara, è risultato essere positivo al coronavirus. Vista l'età e le malattie pregresse, la notizia ha destato non poche preoccupazioni.















Immediato il suo ricovero all'ospedale San Raffaele di Milano dove si è parlato di un inizio di polmonite bilaterale. Le sue condizioni fortunatamente non si sono però aggravate tanto che adesso l'ex premier sta svolgendo la quarantena nella sua villa di Arcore.















"La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora – ha dichiarato nelle scorse settimane il suo medico Alberto Zangrillo – Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, molto probabilmente sì, e lui lo sa". Al 26 settembre Silvio Berlusconi è risultato essere ancora positivo.











Ma Adriano Galliani nel giorno del compleanno dell’europarlamentare ha dato la notizia, poi smentita dall’entourage dell’ex premier, di un “primo tampone negativo, aspettiamo il secondo nei prossimi giorni così potremo dire che sarà uscito, dopo un mese, da questo incubo”. Stando a quanto riporta Adnkronos, al momento il leader di Forza Italia non avrebbe sintomi rilevanti, eccezion fatta per l’astenia che viene descritta però come molto comune tra i pazienti colpiti dal coronavirus.

