“Ora mi tolgo le mutandine”. Giuseppe Conte, imbarazzo in strada. L’improvviso ‘assalto’ di una ex studentessa

“Presidente, sono una sua ex studentessa, ho quasi sostenuto l’esame di diritto privato con lei a Firenze“. La passeggiata di Giuseppe Conte, prima di incontrare Nicola Zingaretti, stava quasi finendo quando una ragazza gli si è avvicinata, presentandosi come una sua ex allieva di diritto privato. Si tratta della scrittrice e attrice Alessandra Cantini, nota per alcune provocazioni negli studi di Chiambretti dove si tolse l’intimo a favore di telecamera.

In curriculum anche un libro dal titolo” Sacro maschio”, e una candidatura per Forza Italia. I giornalisti presenti, incuriositi, le hanno chiesto se il presidente del Consiglio fosse un professore severo, ma lei li ha ignorati e si è rivolta al capo del governo. “Per una foto così dovrei togliermi mutande e reggiseno“, ha detto lei, facendo. Poi, avvicinandosi, ha aggiunto: “Vabbè, facciamoci un selfie”. (Continua a leggere dopo la foto)























Conte ha prima guardato perplesso i propri collaboratori – mentre l’ex studentessa si avvicinava, preparava lo smartphone, l’inquadratura, la posa, il sorriso – poi ha accettato lo stesso la fotografia.Non però senza redarguire la donna che non indossava la mascherina: “Manteniamo le distanze per cortesia” ha detto il presidente del Consiglio. (Continua a leggere dopo la foto)























A giudicare dalle altre foto pubblicate su instagram, per Alessandra i selfie senza abbigliamento intimo sono una sorta di vocazione artistica. Non a caso tra le specialità inserite nel breve profilo social, scrive: “Dott.ssa e artista, protettrice e musa dell’uomo. Niente mutandine, niente hipocrisy, nessuna codardia. Pornopolitica, Venusiana”. (Continua a leggere dopo la foto)







Per Alessandra Cantini porno e politica sono il connubio perfetto come ha detto in un’intervista a Panorama. La giovane parla sei lingue e ha due lauree. Difende i maschi, non condivide la campagna Me too, ed in politica è stata candidata con Forza Italia. Oltre a quello con Conte ha infatti all’attivo anche un selfie con Silvio Berlusconi. Selfie con mutande, anche quello. Insomma, poteva andargli molto peggio al presidente!

