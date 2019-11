Lutto devastante per Alessandro Di Battista, il mondo della politica si stringe intorno all’ex deputato del M5S

La politica italiana si stringe intorno alla figura di Alessandro Di Battista. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle, ha perso la mamma. Anche se in questi casi sarebbe d’obbligo il condizionale, dai messaggi suoi social dei suoi ex colleghi, sembra chiaro che la cosa non sia soltanto una “voce”. Quello che emerge è che appunto nelle scorse ore sarebbe venuta a mancare la madre dell’esponente di spicco del M5s, come viene riportato da alcuni deputati e da tanti attivisti pentastellati che si stringono attorno a Di Battista, a suo padre Vittorio e alla sua famiglia per il grave lutto. Moltissimi i messaggi rivolti sui social sia all’ex deputato che al padre in segno di vicinanza per il decesso della donna.

Tra coloro i quali confermano la notizia c'è il deputato Alessandro Amitrano, che su Facebook scrive: "Un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista per la perdita della mamma". Sono anche altri i deputati del Movimento 5 Stelle che rivolgono un pensiero a Di Battista. Andrea Caso, anche lui eletto alla Camera nel 2018, scrive su Facebook: "Mi stringo insieme agli attivisti di Marano di Napoli e del mio collegio al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia.

















A lui il mio abbraccio per la perdita della cara mamma, immaginando quanto doloroso possa essere perdere un genitore". Antonio Zennaro, un altro deputato eletto tra le fila del Movimento 5 Stelle, scrive: "Mi stringo insieme ai tanti amici del M5s al dolore che ha colpito Alessandro Di Battista e la sua famiglia.









A lui il mio abbraccio per la perita della madre, immaginando quanto grande sia il dolore per la perdita di un genitore". Commenta anche Rosalba Testamento, anche lei deputata di questa legislatura: "Un forte abbraccio ad Alessandro Di Battista e alla sua famiglia per la perdita della mamma".







Non si conoscono ulteriori dettagli sulla scomparsa della donna. I genitori di Alessandro sono originari di Civita Castellana, una ridente e meravigliosa cittadina in provincia di Viterbo. Erano e sono oggi a maggior ragione, una famiglia stimata e molto conosciuta.

