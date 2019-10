“Siamo 200 mila!”, dice Salvini. Ma i conti alla manifestazione di Roma non tornano. Ecco quanti erano davvero

“Cambieremo la storia di questo Paese, torneremo al governo” e “questa è una piazza di italiani orgogliosi di essere italiani, non di fascisti”. Ospite perfetto, a Matteo Salvini, riesce l’impresa di riempire piazza San Giovanni e di rimettersi in sintonia con gli alleati del centrodestra, che non hanno gradito il simbolo della Lega comparso alle spalle, notte tempo. E’ il leader della Lega, che a sorpresa, poco dopo le 15, prende la parola per aprire la manifestazione del centrodestra, salutando la piazza definita “bellissima”. Poi assicura che “questa non è la piazza di Matteo, Giorgia, Silvio, ma di tutti voi”.

Come si affretta a dire, mostrandosi in camicia bianca e pantalone scuro, tra gli applausi della folla. Improvvisamente sembrano finire le polemiche sulla Lega che “brandizza” il palco di quella che sembrava dover essere la manifestazione del tricolore. E così è stato: perché Matteo Salvini, sotto il sole, a pochi metri dalla facciata imponente della prima basilica della Capitale, mette a suo agio Silvio Berlusconi – che firma il primo degli interventi dei tre big del centrodestra – e Giorgia Meloni, che veste, stavolta, i panni della sovranista più accesa della coalizione, trovando spesso l’applauso della piazza. Continua dopo la foto

















Piazza, dove centinaia sono le bandiere della Lega, i leoni veneti di San Marco, gli stendardi di Fdi, con la fiamma tricolore, le bandiere di Forza Italia e anche quelle dei totiani. E alla fine – secondo le stime degli organizzatori – si conteranno circa 200mila persone. “Siamo in 200.000!!! Segui LIVE!”, ha scritto Matteo Salvini sui social nel corso della manifestazione a Roma. “Dal Corriere: 200 mila in piazza San Giovanni con Matteo Salvini!“, si evince dal profilo Facebook “Lega-Salvini Premier”. Ma qual è stata la vera affluenza alla manifestazione del Centrodestra a Roma? Continua dopo la foto









In base a quanto riportato dagli organizzatori della manifestazione della Lega di sabato 19 ottobre, infatti, l’affluenza sarebbe stata di 200 mila partecipanti. In base a quanto riportato da altre testate, riportando i dati ufficiali della Questura, invece, le persone presenti in piazza San Giovanni sarebbero meno. Continua dopo la foto







In particolare, prendendo spunto dal Corriere della Sera, fonte citata dalla stessa Lega sui social, attorno alle ore 16.50 le Forze dell’Ordine avevano indicato circa 50 mila partecipanti. Mentre leggendo altri fonti, in serata le stime della Questura sarebbero aumentate e si aggirerebbero attorno alle 70 mila unità presenti in piazza.

Ti potrebbe interessare: “Lasciami in pace!”. Laura Torrisi esplode, contro di lei si è accanito per anni: adesso basta