Lucia Annibali, il suo coraggio ha commosso tutti. E oggi si torna a parlare di lei: cosa succede nella sua vita

Quasi tutti conoscono la terribile storia di Lucia Annibali. Era ed è un avvocato, ma ora è conosciuta soprattutto per il suo encomiabile lavoro da deputato. Nel 2013 il suo nome figurava su tutti i giornali, poiché era stata sfregiata in volto con l’acido da Rubin Talaban, l’uomo che l’aggredì su commissione dell’ex fidanzato Luca Varani (condannato nel 2016, in via definitiva, a 20 anni di reclusione per tentato omicidio e stalking), e che alcuni mesi fa le ha inviato una lettera con la richiesta di perdonare il suo gesto.

Era il 16 aprile, e da quel giorno la donna ne ha fatta di strada, piccoli e grandi passi, in un profondo dolore psicologico e fisico, accompagnato da numerosi interventi chirurgici per ricostruirle il volto. E Lucia oggi, dopo sei anni, ha perdonato, ma sottolinea sulla sua pagina Facebook: "Basta fare romanzi sui #femminicidi. Un uomo violento è un uomo violento. Non c'è altra narrazione possibile. Non ci sono però.









La battaglia contro la #violenzasulledonne necessita di un profondo cambiamento culturale che passa anche da una corretta informazione. Basta con gli stereotipi e le letture che legittimano e giustificano la violenza di genere". Rientrava a casa Lucia Annibali la sera del 16 aprile 2013, quando un uomo spalancò la porta dall'interno, tirandole in faccia il liquido. Aveva 36 anni: "Aiutatemi, vi prego aiutatemi. Qualcuno mi aiuti!. Mi dispero, le mie mani battono contro le porte dei vicini. Mentre corrode la pelle l'acido fa il rumore delle uova che friggono e la mia faccia, i miei occhi stanno ancora friggendo".





La soccorreranno alcuni vicini di casa, poi arriverà l'ambulanza. In questi anni Lucia Annibali, è stata consigliera dell'ex ministra e sottosegretaria Maria Elena Boschi per quanto riguarda la lotta alla violenza di genere, è stata eletta alle Politiche del 2018 deputata tra le file del Partito Democratico nella circoscrizione Veneto 2, e ha scritto il libro "Io ci sono – La mia storia di non amore" insieme con la giornalista Giusi Fasano.







Inoltre, il 21 novembre 2013 il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Si è battuta a lungo sulla legge della legittima difesa. Ora Lucia Annibali lascerà il PD per prendere posto tra i 23 big al fianco di Renzi. Una scelta complessa ma per lei inevitabile vista la sua grande vicinanza a Maria Elena Boschi.

