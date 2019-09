Beppe Grillo bacchetta Di Maio. Ecco le sue parole

Torna a infuocare il dibattito politico Beppe Grillo in questi giorni di febbrili trattative per il Governo Conte Bis. Movimento 5 Stelle e Partito Democratico sono ancora a lavoro per trovare un’intesa che sembra cosa fatta ma si devono sciogliere gli ultimi, rischiosissimi, nodi. Tra questi, il più difficile, quello del voto sulla Piattaforma Rousseau, dove i grillini chiederanno al loro popolo di pronunciarsi sull’eventuale alleanza.

Oggi intanto, il comico e fondatore del movimento ha scritto una lettera sul Fatto Quotidiano, indirizzata proprio a Luigi Di Maio. Queste le sue parole, come sempre velenose e taglienti: “Pur dal suo ottusismo, Nicola Zingaretti rispondeva a una delle tre teste che parlavano nel messaggio”. Ed è qui che arriva la stoccata verso il Vicepremier e leader del Movimento. Continua a leggere dopo la foto.









Beppe Grillo parla di una mente “inca****a e ancora stupefatta per l’incapacità di cogliere il bello intrinseco nel poter cambiare le cose. Con i punti che raddoppiano come alla Standa”. L’altra mente, l’altra testa, è quella che va contro il popolo, “che sa soltanto spettegolare malignamente, trattenuto della serra mediatica”. E infine c’è la terza mente, che “incorporava la stanchezza di Giuseppe Conte. Conte, una persona eccezionale perché capace di rimanere normale: non sono tantissimi”. Continua a leggere dopo al foto.





“In un mondo così inquinato da vedere il nulla dove c’è impegno e ragionevolezza – continua Beppe Grillo – l’Elevato incorpora dentro a sè, per mondarli, gli spiriti più maligni: depressione, incapacità di cogliere con ironia quello che ti capita e brama di potere. Il suo messaggio rimbalza di continuo come la pallina di un flipper 3D che neppure il flipper stesso riesce a contenere”. Continua a leggere dopo la foto.





“Non resistono e riecheggiano l’urlo dell’Elevato: non resterà altro da fare che inseguirlo. Esercitare la leadership facendosi inseguire, anche, ridendo”. È un Beppe Grillo abbastanza enigmatico quello di questa lettera. Una cosa è certa: sta spingendo per questo Governo giallorosso.

Governo Pd – M5s, si passa ai fatti: la decisione di Conte