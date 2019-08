Governo, il durissimo attacco di Alessandro Di Battista

Anche Alessandro Di Battista alza la voce e dice la sua in queste trattative infinite per la formazione del Governo Conte Bis. Sono giorni difficili, di negoziati e di proposte, di parole scritte, pronunciate e sussurrate. L’accordo sembrerebbe esserci tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico ma il condizionale non può essere sciolto visto che ogni giorno, puntualmente, arrivano crisi e battute d’arresto che rischiano di far saltare il banco.

Per questo l'altro leader, oltre a Luigi Di Maio, dei grillini ha voluto dire la sua. E lo fa con il suo tono tipico: "Ieri alcuni esponenti del Partito Democratico hanno parlato di "ultimatum" del Movimento 5 Stelle. È davvero paradossale il fatto che quelli del Pd considerino 'ultimatum' idee e soluzioni sacrosante per il benessere collettivo". Questo il suo pensiero, affidato ancora una volta ai social network, sempre più protagonisti del confronto politico.









"Oltretutto nei 20 punti presentati ieri ci sono quelle riforme che il PD e i suoi derivati hanno promesso per 20 anni senza mai realizzarle preferendo cedere agli ultimatum (quelli veri) di Berlusconi". Il pensiero di Alessandro Di Battista continua così: "Parlerò poco in questi giorni ma una cosa la voglio dire. Il Pd si dovrebbe preoccupare degli 'ultimatum' che gli hanno dato ripetutamente milioni di elettori o ex-elettori. Sono loro ad avergli detto: 'o fate una legge sul conflitto di interessi o andate a casa'. Sono loro che hanno votato sì al referendum sull'acqua pubblica e ancora aspettato che venga rispettato.





"Sono loro che oggi chiedono a gran voce la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Il Movimento gli ha messo su un piatto d'argento soluzioni e proposte e loro si lamentano pure? Ieri – aggiunge Alessandro Di Battista – Luigi Di Maio ha parlato come ha il dovere di parlare il Capo politico del Movimento. Ha parlato come avrei parlato io e migliaia di attivisti. Ha parlato a nome di un Movimento che un anno e mezzo fa ha vinto le elezioni proprio perché ha proposto gli stessi temi di ieri. Ripeto, il Movimento ha un enorme potere contrattuale e questo rappresenta un'occasione per portare a casa risultati attesi dai cittadini italiani da 20 anni".





“Se poi gli esponenti del Pd dovessero far saltare tutto perché non vogliono fermare inceneritori e trivellazioni, non intendono colpire i conflitti di interessi che generano accentramento di potere, non pensano di salvaguardare l’acqua pubblica o di redimersi dopo anni di regalie fatte proprio da loro ai Benetton beh, lo spiegheranno ai loro elettori e lì, forse, capiranno il significato della parola ‘ultimatum'”. Parole durissime quelle di Alessandro Di Battista. E vediamo se arriverà, in queste ore, la replica del Partito Democratico.

