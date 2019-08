Governo, ecco i nomi dei ministri del Conte Bis

Il governo Conte Bis è realtà. Partito Democratico e Movimento 5 stelle hanno trovato l’accordo al termine del giro di consultazioni e ora sono a lavoro per la squadra di Governo. Ed è partito subito il toto-ministri. Per i grillini Luigi Di Maio dovrebbe essere il vero faro e la vera guida dell’esecutivo e molto probabilmente verrà destinato al Ministero della Difesa, dove andrebbe a rimpiazzare Elisabetta Trenta. Probabili che siano riconfermati anche Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede.

Rispettivamente ai Rapporti con il Parlamento e Giustizia. Sicura invece la permanenza di Sergio Costa, all'Ambiente, mentre spera ancora la ministra della Salute Giulia Grillo. Il suo dicastero però potrebbe essere sacrificato e portato nelle mani dell'ex presidente della Regione Emila Romagna Vasco Errani. In caso di tecnico per la Salute è in prima fila Walter Ricciardi, ex presidente dell'Istituto Superiore della Sanità.









Altro nome forte del Movimento 5 Stelle è quello di Andrea Roventini che dovrebbe ricoprire il ruolo di Ministro dell'Economia, mentre il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio potrebbe essere affidato a Vincenzo Spadafora. Per il Partito Democratico i nomi sono diversi. In lizza per il ruolo di vice premier e di Ministro dell'Interno ci sarebbero Dario Franceschini e Andrea Orlando, mentre si fa strada ancora una volta Marco Minniti, già titolare del dicastero durante il governo Gentiloni.





E proprio il nome dell'ex premier democratico dovrebbe essere quello del futuro Ministro degli Esteri oppure di Commissario UE. Graziano Delrio è in pole per il Ministero del Lavoro mentre si lavora all'economista Lucrezia Reichlin. Altro nome caldo è Roberto Gualtieri mentre all'istruzione salgono le quotazioni di Maurizio Martina.





Insomma, il Governo Conte bis è partito e si è a lavoro adesso sugli equilibri tra le forze in campo. Ogni dicastero, ogni poltrona potrebbe avere un ruolo decisivo nel futuro di questo esecutivo. Saranno giorni di trattative importanti anche in questo senso: ogni mossa di Partito Democratico e Movimento 5 Selle può far saltare il patto.

