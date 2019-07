Matteo Salvini coinvolto in un nuovo scandalo. E questa volta c’è di mezzo il figlio

Nuova bufera su Matteo Salvini, negli stessi giorni in cui il vicepremier è impegnato a presentare sui social dati, errati, su pena di morte e liberalizzazione delle armi negli Stati Uniti. Stavolta il problema per il leader della Lega arriva direttamente dal figlio, beccato su una moto d’acqua della Polizia a Milano Marittima, come se fosse un giocattolo qualsiasi o un passatempo comune per tutti i teenagers. Le immagini sono state pubblicate da Repubblica.

E subito il caso è finito nell'Aula della Camera dei Deputati e sta facendo in queste ore il giro del web. Nel video si sente chiaramente gli uomini in divisa chiedere al videomaker: "Non metterci in difficoltà, è un mezzo della polizia". Ma l'uomo insiste e chiede spiegazioni: "Si tratta di una questione di privacy", rispondono. Nascondendo che il ragazzo tredicenne portato "a spasso" sul mare sia proprio il figlio di Salvini.









I due, poco dopo, ritrattano subito: "Non ti abbiamo mai detto di essere poliziotti eh". Ma la Questura di Ravenna ha avviato un accertamento per utilizzo improprio dei mezzi dell'amministrazione. "I mezzi delle forze dell'ordine servono a garantire la sicurezza di tutti noi – ha detto il deputato del Partito Democratico, Emanuele Fiano – e non servono a far divertire i parenti dei ministri, in questo caso del ministro dell'Interno. La notizia del figlio del ministro Salvini che usa una moto d'acqua della Polizia è inaccettabile, ed è un atteggiamento inaccettabile".





Gli ha fatto eco Maria Elena Boschi: "Repubblica ha diffuso un video in cui dichiara che il figlio del ministro Salvini, in vacanza a Milano Marittima, viene portato a fare un giro su una moto d'acqua della polizia, così per divertimento. Le moto d'acqua servono alle forze dell'ordine per garantire la nostra sicurezza, non per giocare. E i poliziotti non sono baby sitter. Anziché minacciare di togliere la scorta a Roberto Saviano o Federica Angeli, Salvini usi correttamente i mezzi della polizia. Pensa di essere in un film, ma è al governo".





Su Twitter è arrivato il commento anche di Andrea Romano, altro deputato dem: “Le Forze dell’ordine della Repubblica italiana costrette a intrattenere i rampolli della famiglia Salvini. Un’umiliazione per tutti”. Da Matteo Salvini, invece, tutto tace. Ma la replica non tarderà ad arrivare.

