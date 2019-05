Un passato a Miss Italia e un futuro in politica: Mara Carfagna è uno degli esponenti più famosi di Forza Italia. Vero nome Maria Rosaria Carfagna, detta Mara, dopo aver conseguito la maturità al Liceo Scientifico si è diplomata in danza presso il Teatro San Carlo di Napoli, ha completato gli studi di ballo a New York e si è laureata in Giurisprudenza. Nel 1997 è stata eletta “Miss 1997” e ha partecipato direttamente alle finali di Miss Italia dove si è classificata al sesto posto conseguendo il titolo di Miss Cinema. È stata anche una delle co-presentatrici dell’edizione 1997-1998 di Domenica in, condotta da Fabrizio Frizzi.

Negli anni Duemila diventa un volto fisso del piccolo schermo, prendendo parte al cast di diverse trasmissioni televisive, da La domenica del villaggio, con Davide Mengacci, a Piazza grande con Giancarlo Magalli, sino a I cervelloni e Vota la voce. Nel 2001 Mara Carfagna posa per una copertina di Maxim e nel 2005 viene fotografata per la rivista Max, che pubblica alcuni scatti in pose sexy. Si avvicina alla politica nel 2004, coordinando il movimento femminile di Forza Italia in Campania.









Nelle elezioni politiche del 2006 è eletta alla Camera dei deputati nella Circoscrizione Campania 2 nella lista di Forza Italia, ricoprendo l'incarico di Segretario della Commissione Affari Costituzionali. Nel 2008 torna nuovamente in Parlamento con il ruolo di Membro della Commissione Affari Sociali, in seguito Silvio Berlusconi la sceglie come Ministro per le pari opportunità. Mara Carfagna continua la sua carriera in politica e sogna di formare una famiglia.





Il 25 giugno 2011 si è sposata con Marco Mezzaroma, costruttore romano di dieci anni più grande. I due si erano incontrati a Capri nel 2007, ma dopo appena un anno dalle nozze si sono lasciati. Un dolore enorme per la Carfagna che, però, è andata avanti in silenzio e con le sue forza ottenendo l'annullamento dalla Sacra Rota. Legata dal 2013 all'ex deputato Alessandro Ruben il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce a Forza Italia. Il 24 marzo 2014 diventa membro del Comitato di Presidenza di Forza Italia. Nel 2014 la rivista statunitense Sportrichlist la classifica al primo posto nella top ten dei più affascinanti politici del mondo.







Il 2 maggio 2016 viene ufficializzata come capolista a sostegno del candidato sindaco di Napoli Gianni Lettieri. Risulta essere la candidata al consiglio comunale più votata in assoluto con 6109 preferenze. Alle elezioni politiche del 2018 viene rieletta alla Camera dei Deputati, nelle liste di Forza Italia nella circoscrizione Campania. Il 29 marzo 2018 viene eletta vicepresidente della Camera dei deputati con 259 voti. Vero nome Maria Rosaria Carfagna, detta Mara, è nata a Salerno nel 1975; è alta 1.73 metri e pesa circa 52 chili.

