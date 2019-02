Cresciuta nel popolare quartiere romano della Garbatella, Giorgia Meloni comincia giovanissima la sua attività politica. A soli quindici anni entra nel comitato studentesco della sua scuola contestando con forza la riforma che l’allora Ministro Rosa Russo Iervolino voleva apportare alla Pubblica Istruzione. Per mantenersi agli studi Giorgia lavora come cameriera e barista ed è stata la baby sitter di Olivia, la primogenita di Fiorello.

Nel 1996 diventa responsabile di Azione Studentesca, un movimento interno del partito politico di Alleanza Nazionale. Due anni dopo viene eletta nel consiglio provinciale della sua città mantenendo tale carica fino al 2002. Nel febbraio 2001 Gianfranco Fini, presidente di Alleanza Nazionale, la nomina coordinatrice del comitato nazionale di reggenza di Azione Giovani. Nel 2004 viene eletta presidente di Azione Giovani durante il congresso nazionale di Viterbo, a capo della lista “Figli d’Italia”, diventando la prima presidente donna di un’organizzazione giovanile di destra. (Continua a leggere dopo la foto)









È stata Ministro per la gioventù nel quarto governo Berlusconi, la più giovane della storia repubblicana, e presidente della Giovane Italia, dopo essere stata presidente di Azione Giovani e Azione Studentesca. Non condividendo il supporto dato dal Popolo della Libertà al Governo Monti fonda insieme a Guido Crosetto e Ignazio La Russa il partito Fratelli d’Italia, di cui è presidente dall’8 marzo 2014. Nel 2016 si candida come sindaco di Roma, ma arriva terza. Nelle elezioni politiche del 2018 è candidata premier per Fratelli d’Italia, partito che vede triplicati i voti raccolti. Dal 2013 Giorgia Meloni è fidanzata con Andrea Giambruno, autore televisivo. (Continua a leggere dopo la foto)









Galeotto è stato Mattino Cinque. Proprio lì, infatti, Giorgia Meloni ha conosciuto Andrea, autore Mediaset (“Mattino cinque” e “Quinta Colonna”) ed è stato amore a prima vista: “Ci siamo visti, ci siamo piaciuti, non ci siamo più allontanati“, ha detto Giorgia Meloni in un’intervista al settimanale Chi. “Sono felice e innamorata. Non l’avrei mai detto eppure le cose belle succedono e basta. Senza un perché. Io non credo a quelle storie con un sacco di premesse tipo ‘Ci dobbiamo frequentare, conoscere, esplorare’. Ma quando? Se uno ti piace lo senti di pancia, di stomaco, di tutto. Io sogno e vivo di emozioni”. La coppia ha una figlia, Ginevra, nata il 16 settembre 2016 a Roma. (Continua a leggere dopo la foto)



Giorgia Meloni è cresciuta nel quartiere romano della Garbatella con la mamma Anna Paratore, di origini siciliane,, il papà Francesco (commercialista sardo che abbandonò la famiglia quando Giorgia aveva dodici anni) e la sorella Arianna. Giorgia Meloni è nata a Roma il 15 gennaio del 1977. È alta 163 centimetri e pesa circa 54 chili.

Sergio Mattarella: età, altezza, peso del presidente della Repubblica. La moglie morta, i figli e il fratello Piersanti ucciso dalla mafia