Alessandro Di Battista per gli amici Dibba è un politico italiano del Movimento 5 Stelle che dopo le elezioni politiche del 4 marzo del 2018 ha deciso di lasciare per un po’ l’attivismo politico e di concedersi un lungo viaggio insieme alla sua famiglia. Figlio di un attivista del Movimento Sociale Italiano, Vittorio Di Battista, si diploma al liceo scientifico per poi iscriversi alla facoltà di Scienze dello Spettacolo.

Alla Sapienza di Roma ottiene un master sulla tutela dei diritti internazionali e si trasferisce per un anno in Guatemala: in questa nazione del Sudamerica si occupa di progetti specifici per la salvaguardia dei popoli indigeni. Il suo percorso di vita lo porta a viaggiare molto: nel 2010 si ritrova in diversi Paesi sudamericani (Argentina, Cile, Paraguay, Bolivia, Perù eccetera) per completare un libro che parla delle nuove politiche continentali.











Nel 2008 si è candidato con la lista "Amici di Beppe Grillo" alle comunali di Roma, diventando successivamente portavoce del Movimento 5 Stelle per la regione Lazio. Viene eletto deputato nelle elezioni del 2013, per la circoscrizione Lazio 1. Nel 2011 inizia a collaborare col blog di Grillo e il suo impegno politico si fa più costante, diventando insieme a Luigi Di Maio il punto di riferimento degli elettori del M5S. Nel 2013 viene eletto deputato della Repubblica, poi dal 7 maggio 2013 al 20 luglio 2015 viene eletto vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari.















Il 20 novembre 2017 annuncia che non si ricandiderà in Parlamento alle successive elezioni politiche del 2018, pur restando membro del Movimento 5 Stelle. Alessandro Di Battista ha una compagna, Sahra. Il 24 settembre del 2017 è nato il figlio Andrea. "Caro Andrea, non eri "previsto", ma questo non significa che non ti volessimo, anzi! […] Non ho pianto quando sei nato e neppure quando ho sentito per la prima volta il battito del tuo cuore. Ho pianto quando ti ho visto in quel monitor durante la prima ecografia. C'eri, esistevi, avevi un posto nel mondo", ha scritto Dibba nel libro "Meglio Liberi, Lettera a mio figlio sul coraggio di cambiare".







E ancora: ”La verità è che sia io che Sahra eravamo terrorizzati all’idea che l’altro fosse rimasto incastrato in questa situazione. Sahra temeva che io non l’amassi davvero e che stessi con lei per senso del dovere. Anch’io avevo le mie paure, ho sempre avuto paura di lasciarmi andare, di essere abbandonato dalla donna che amavo”. Alessandro Di Battista è alto 185 cm e pesa 83 kg. È nato a Roma il 4 agosto del 1978 ma è di origine viterbesi. I genitori sono infatti di Civita Castellana.

