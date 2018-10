Francesco Boccia: età, altezza, peso, figli, moglie. Tutto sul politico pugliese

Francesco Boccia: cosa sappiamo sul politico ed economista italiano? L'esponente del Partito Democratico è uno dei 'fedelissimi' del Nazareno essendone iscritto fin dai suoi esordi. La carriera politica di Boccia, ormai di lungo corso, va di pari passo con quella accademica. Laureato in Scienze politiche con indirizzo economico-internazionale nell'anno accademico 1990-1991 presso l'Università degli Studi di Bari ha ottenuto, nel 1994, un MBA (Master of Business Administration), presso l'Università Bocconi di Milano. Francesco Boccia è stato ricercatore presso l’"European Institute, Economic and Social Cohesion Laboratory" della London School of Economics. Nel 2002 è stato Visiting Professor alla "University of Illinois di Chicago",presso il College of Public Administration. Inoltre, per sette anni (dal 98 al 2005) è stato direttore del CERST, Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Territorio dell’Università Carlo Cattaneo di Castellanza. Dal 2002 al 2016, è stato professore associato di Economia aziendale presso la LIUC di Castellanza, oltre a essere stato consigliere economico del Ministro dell'Industria Enrico Letta (dal 1998 al 2001). (Continua a leggere dopo la foto)



La carriera politica di Francesco Boccia è iniziata a Bari dove è stato assessore all'economia durante il mandato di Michele Emiliano (attuale presidente della Regione Puglia, ndr.). Nel 2005, durante il suo mandato, Boccia ha lanciato e sperimentato il salario d'inserimento finanziato con un accordo tra comune e imprese presenti nell'area industriale di Bari. Francesco Boccia è arrivato a Montecitorio nel 2008: nella XVI legislatura, fino al 2013, è stato coordinatore delle Commissioni economiche del gruppo PD alla Camera. Rieletto deputato alle elezioni politiche del febbraio 2013, presidente della V Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera. Nelle elezioni del 4 marzo 2018 è stato confermato deputato del Partito Democratico per la XVIII legislatura. (Continua a leggere dopo la foto)

Francesco Boccia, inoltre, è stato eletto consigliere comunale di Bisceglie per il Partito Democratico col maggior numero di preferenze nelle liste del centrosinistra, carica da cui si è dimesso nell'aprile 2016. Nel 2017, in occasione delle Primarie per eleggere il nuovo segretario del Pd in vista delle elezioni politiche 2018, il politico pugliese ha sostenuto il conterraneo Emiliano. Nell'ottobre 2018, invece, ha annunciato al Corriere della Sera la sua intenzione di candidarsi alle Primarie del Partito Democratico per eleggere il successore del reggente Maurizio Martina. Nel 2015, Boccia è stato tra i fondatori di Digithon, un'associazione che si caratterizza per un appuntamento annuale di carattere internazionale che, attraverso un hackathon e dibattiti legati al mondo del digitale, promuove il confronto tra i giovani, il mondo digitale e investitori istituzionali e internazionali. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cos'altro sappiamo su Francesco Boccia? Nato a Bisceglie, in Puglia, il 18 marzo 1968, il politico ed economista esponente del Pd ha 50 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. La sua grande passione? Oltre la politica c'è certamente il calcio: Boccia fa parte della Nazionale Parlamentari (di 'professione' attaccante) oltre a essere il Presidente del Club Giovanni Agnelli Juventus di Camera e Senato. Il suo amore per la maglia bianconera è solo seconda a quello per moglie e figli. Qualche curiosità sulla vita privata di Francesco Boccia? Ha avuto una lunga storia d'amore con Benedetta Rizzo - anche lei politica in quota Pd - dalla quale ha avuto due figli: Edoardo e Ludovica. Negli anni passati ha conquistato le pagine di cronaca rosa del mondo politico per la sua relazione sentimentale con un'altra politica italiana: Nunzia De Girolamo. Con l'ex ministro e deputata del Partito della Libertà si è sposato, con rito civile, nel 2011. Da questa relazione è nata Gea. Francesco Boccia altezza e peso: cosa sappiamo? Il politico ed economista pugliese è alto circa 180 centimetri mentre la sua massa corporea è di circa 77 chilogrammi.

