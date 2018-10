Maria Elena Boschi foto per Maxim: un servizio fotografico del tutto 'inedito' per l'esponente politico italiano. L'ex sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel governo Gentiloni, nonché ministro senza portafoglio per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento nel Governo Renzi, decide di 'mostrarsi' come una vera e propria modella e si concede uno 'shooting' fotografico in edicola da domani. A scattare le fotografie è Oliviero Toscani. Il servizio fotografico arriva proprio nelle ore in cui si parla con insistenza di un ritorno in pista di Maria Elena Boschi all'interno del Partito Democratico: potrebbe essere lei, infatti, il volto scelto da Matteo Renzi per concorrere alle prossime primarie del partito di centro-sinistra. E del resto la stessa Boschi qualche battutina politica sui social network, negli ultimi giorni, se la sta concedendo. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma cosa c'è da aspettarsi dal servizio fotografico realizzato da Oliviero Toscani che porta Maria Elena Boschi, politica 'molto chiacchierata' negli ultimi anni, sulla copertina di Maxim Italia? La diretta interessata, in un video promozionale postato sui social network, ha creato tanta curiosità sottolineando come la sua speranza è quella di non veder delusi i lettori: "Un saluto ai lettori di Maxim, spero che non resterete delusi da questo gioco che abbiamo creato insieme per questo nuovo numero". (Continua a leggere dopo la foto)

Maria Elena Boschi sarà protagonista del nuovo numero di #Maxim in edicola il 4 ottobre!@meb pic.twitter.com/Bdsu0WS45Z — Maxim Italia (@MaximItalia) 2 ottobre 2018

Ma è grazie al backstage del servizio fotografico di Maria Elena Boschi per Maxim Italia che possiamo 'anticipare' alcuni particolari scottanti: con Oliviero Toscani al suo fianco, la politica italiana in quota Pd passa dal giardino alla camera da letto della villa in Toscana, facendosi immortalare in pose a tratti scherzose ma anche "private", come racconta la stessa Boschi. Proprio al direttore della rivista per uomini (Maxim Italia appunto), Claudio Trionfera, la Boschi si racconta tra vita privata e impegno pubblico. "Essere riuscita a rimanere me stessa. Non aver perso la testa né quando sono stata 'osannata' all'inizio della mia esperienza al governo, né quando poi sono stata massacrata dalla diffamazione. Non essermi indurita, nonostante tutti gli attacchi che ho subito e che ha subito la mia famiglia è per me il risultato più importante", dice l'ex sottosegretario nell'intervista. (Continua a leggere dopo la foto)







Maria Elena Boschi come Belen Rodriguez? Lei corre subito piano ed evita paragoni. "Spero siano foto guardate con simpatia - racconta ancora la politica italiana - fatte con ironia, senza prendersi troppo sul serio perché non sono una modella o un'attrice. Ma ho voluto raccontare una parte di me che si vede meno". E infine i ringraziamenti "perché è stato un regalo poter lavorare con Toscani e poter raccontarmi in modo diverso".

