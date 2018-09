Notizie preoccupanti arrivano da Milano. Silvio Berlusconi sarebbe in condizioni di salute critiche. Condizionali d’obbligo visto che sia fonti mediche che fonti politiche hanno imposto il massimo riserbo. È quanto si legge sul portale Business.it. Poco trapela anche sulle ragioni di un ricovero d’urgenza. Le condizioni di salute dell’ex presidente del consiglio sono sempre state un mistero quando non è stato il suo stesso staff a dare comunicazione di cure presso le strutture ospedaliere di fiducia. Le ultime notizie sul suo stato fisico risalgono a fine luglio di quest’anno quando l’Ansa - era il 31 luglio - aveva pubblicato un video in cui si scorgeva il Cavaliere lasciare l’ospedale di Milano San Raffaele, senza commentare nulla di quanto fosse successo. In quei momenti si notava un Berlusconi sorridente in volto il nosocomio prima di entrare in auto con la fidata portavoce Licia Ronzulli e gli uomini della sua sicurezza. (continua dopo la foto)

Ma in quei momenti di incertezza venne alla mente di tutti che proprio al San Raffaele, nel giugno del 2016, Berlusconi si sottopose a un delicato intervento chirurgico a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica. Ma tornando al ricovero del 2018, il leader di Forza Italia non ha voluto mai spiegare i motivi di quel ricovero, che risultò più lungo del previsto, anche se l’animo e il suo umore disteso avevano allontanato ogni ipotesi timorosa e ‘retroscenista’ spuntate in quelle ore. Poi il 6 settembre: secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia, ha trascorso un giorno e una notte al San Raffaele di Milano per un controllo programmato al cuore e fissato un mese fa.

Quel che è certo è che - chiusa ormai la fase elettorale e formato un governo con la sua quasi benedizione a Matteo Salvini - sono state sporadiche le apparizioni politiche del leader di Forza Italia. Più di un osservatore, per questo, lanciò qualche dubbio sul suo stato di salute che, insieme alla sua età, non sarebbero compatibili a gestire uno schieramento politico in una fase così concitata e ‘selvaggia’.Quello che trapela - ribadiamo: poco, pochissimo e tutto da confermare – è che le condizioni di Silvio Berlusconi sarebbero critiche. La causa sarebbe un ictus. Silvio Berlusconi è nato a Milano il 29 settembre del 1936. Ha iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia. Nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications, rimanendo figura simbolo dell'omonima famiglia Berlusconi. Nell'ottobre dello stesso anno entra in politica lanciando il partito politico di centrodestra Forza Italia strutturatosi nel gennaio successivo confluito nel 2008 ne Il Popolo della Libertà e poi rifondato nel 2013. Il resto è storia, politica e imprenditoriale, nota.

