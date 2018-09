“Ok, ma i diritti sociali?!”. Schiaffo (doppio) a Matteo Salvini. La ‘stoccata’ inaspettata

Elisa Isoardi è prontissima. La nuova avventura a La Prova del Cuoco è dietro l'angolo: dopo mesi di chiacchiere è tempo di passare all'azione. Da lunedì 10 settembre, ore 11.30, su RaiUno ci sarà lei al posto di Antonella Clerici. Tra le due non scorre buon sangue? Macché, almeno stando alle ultime notizie social. L'ex padrona di casa del programma di RaiUno è andata a trovare Elisa Isoardi e ha documentato tutto in un post su Instagram: "In bocca al lupo x la tua #provadelcuoco", ha scritto la Clerici sui social, confermando l'amicizia della quale giorni fa la compagna di Salvini aveva parlato. Lo stesso scatto è stato postato anche dalla Isoardi che, invece, ha scritto: "Che splendida sorpresa! Vi aspetto il 10 settembre su #raiuno alle 11,30". Qualche giorno fa la compagna di Salvini, parlando di Antonella Clerici, aveva dichiarato all'AdnKronos: "Antonella è per me un'amica e una maestra. Ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo". (Continua a leggere dopo la foto)

Intanto, Elisa in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni ha palesato il desiderio di salire sul palco dell’Ariston: "Ho sempre amato il Festival, fin da piccola. Mi piace seguire la gara, ascoltare le canzoni, riflettere sui testi. […] Salire sul palco dell’Ariston sarebbe un grandissimo regalo. Se mai dovesse accadere, lo scopriremo strada facendo…". Elisa, negli ultimi mesi, è finita spesso al centro dell'attenzione mediatica anche per 'colpa' del fidanzato. Come noto, infatti, la conduttrice TV condivide lo stesso letto con Matteo Salvini, vicepremier, capo del Viminale nonché segretario della Lega. E di lui ha parlato in un'intervista esclusiva non senza qualche 'stoccata' a sorpresa...Al settimanale 'Oggi', in edicola da domani 6 settembre, Elisa ha affrontato sia temi privati che pubblici. Parlando dell'attuale situazione politica e del lavoro svolto dal Governo Conte con Salvini ministro la conduttrice de La Prova del Cuoco ha sottolineato: "Al di là delle ideologie e degli opportunismi elettorali, credo che sia necessario iniziare al più presto anche a parlare di diritti civili. Intendo che uno Stato democratico ha il dovere di tutelare tutti i suoi cittadini". La compagna del leader leghista ha comunque specificato che: "È solo all'inizio del suo lavoro al governo e sta dando priorità alle emergenze". Poi, come se non bastasse, al capo del Viminale arriva anche qualche critica sul suo stato di forma...

"Matteo in questi ultimi tempi ha messo su un po’ di pancetta, è vero. Fa una vita frenetica e non rispetta la regolarità nei pasti. Ha talmente tanti impegni che non riesce a dare priorità anche a un regime alimentare corretto. Ma quando è a casa cerco di preparargli piatti sani, saporiti e a basso contenuto calorico" ha spiegato la Isoardi nella lunga intervista concessa a 'Oggi'. Salvini nella vita privata è un 'orso' che: "Non dispensa quasi mai complimenti. Ma l'altra volta mi ha sorpreso - ha chiosato la futura conduttrice de La Prova del Cuoco - mi ha detto che è orgoglioso di me e di quanto impegno ci metto nel lavoro".

Leggi anche:

“Ancora lei!”. Elisa Isoardi non si ferma più, ecco dove la vedremo

fbq('track', 'Gossip');