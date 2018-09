Il Governo torna a lavoro dopo la pausa di agosto. E lo fa portando, in occasione del prossimo Consiglio dei Ministri che si terrà giovedì e venerdì, la legge anti-corruzione: fortemente voluta dall'ala del Movimento 5 Stelle del Governo Conte, prevede di 'spazzare via i corrotti' dall'Italia. Almeno, questa sembra essere l'intenzione dell'esecutivo con questa riforma. Ma cosa prevede? Anzitutto arriva il daspo per il corruttore: cosa significa ciò? I tecnici del ministero estendono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici a un lungo elenco di reati: malversazione aggravata dal danno patrimoniale, corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione propria, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione attiva, istigazione alla corruzione, peculato, concussione, abuso d'ufficio aggravato dal vantaggio o dal danno di rilevante gravità, traffico di influenze illecite. Inoltre, è in arrivo una nuova figura: l'agente sotto copertura. (Continua a leggere dopo la foto)



Fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, è strumento già previsto nelle attività di indagine contro la criminalità organizzata, il traffico di droga e il terrorismo: adesso ne è stata estesa l'applicabilità anche al contrasto dei reati di tipo corruttivo. In pratica gli agenti sotto copertura potranno entrare negli uffici pubblici. Saranno componenti delle forze dell'ordine che agiranno su mandato di un magistrato li dove emerga il sospetto di attività corruttive, derivante per esempio da segnalazioni e esposti. E non saranno costretti ad esercitare immediatamente l'azione penale.



A presentare il nuovo DDL, nelle ultime ore, è il viceministro nonché capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Lo fa con una lettera indirizzata ai corruttori di Italia: "Vi invio questa missiva pubblica per informarvi ufficialmente del fatto che questa settimana il Consiglio dei ministri esaminerà il Ddl del ministro Bonafede che abbiamo chiamato Legge Spazza Corrotti. È la prima seria misura contro la corruzione che viene discussa in Italia dal dopoguerra ad oggi. Praticamente non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto. Per cui, in sostanza, corrompere non conviene più. A nessuno e in nessun caso. Prima dell'approvazione di questa legge voi corrotti, ad esempio, potevate contare sul fatto che chi viene a proporvi una mazzetta per truffare un concorso o un appalto sia senza dubbio alcuno un corruttore certificato e che nessuno possa scovarvi".



E ancora, nella lunga lettera postata sui social da Di Maio, si legge: "Con lo Spazza Corrotti non sarà più così. Mentre ti propongono la tangente ci potrebbe essere un infiltrato delle forze dell'ordine proprio al tuo fianco perché pensi che faccia parte della combriccola. E invece è lì per arrestarti, un moderno Donnie Brasco. La figura dell'infiltrato, infatti, potrà ora occuparsi anche di corruzione grazie al nostro impegno. Avrete il terrore di accettare quella tangente e quindi magari non lo farete". Non mancano le critiche. In molti, infatti, pongono seri dubbi sulla riuscita di questa legge mentre sul contenuto della lettera si leggono commenti come: "Ma è un messaggio di televendita promozionale?!", "Ma siamo sulla pagina di Mastrota?!", "Contenuti scarsi, lessico scarno. Sembra una lettera scritta da un bambino di quinta elementare, non da un ministro". E poi c'è chi punzecchia sull'alleato di Governo, la Lega, accusata di aver 'rubato fondi per 49 milioni di euro': "Grande Giggì. Una domanda: avendo sottratto la Lega 49 milioni di euro dalle casse dello Stato, ed essendo voi alleati di Governo con i suddetti, possiamo chiamarvi compagni di merenda della Lega? Grazie in anticipo!".

