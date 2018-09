“Maiale”, “Affogati”. Una pioggia di insulti contro Matteo Salvini

Sempre nell'occhio del ciclone, sempre al centro del dibattito politico e non. L'Italia si è ormai ampiamente abituata al fenomeno Matteo Salvini, che proprio in questi giorni era finito nella bufera per il caso Diciotti, con i migranti sbarcati a Catania solo nella serata di sabato 25 agosto dopo un lunghissimo braccio di ferro al termine del quale era stata avviata un'indagine proprio nei confronti del leader della Lega. Lui, il numero uno del Carroccio, si era detto totalmente tranquillo e incurante dei possibili risvolti: "Rischio 30 anni di galera per avere difeso il diritto alla sicurezza degli Italiani? Sorrido, lavoro ancora di più e tiro dritto" scriveva sui canali social il ministro dell'Interno, commentando l'aggravarsi della sua posizione e di quella del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave 'Diciotti' della Guardia costiera. I reati contestati sono sequestro di persona, arresto illegale, abuso d'ufficio e omissione di atti d'ufficio. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ho altri due capi di imputazione, però per me sono medaglie - commentava Salvini mentre aumentavano le accuse a suo carico - Leggo ora che sono accusato di un nuovo reato: ricatto all'Unione europea. Stanno modificando il codice penale ad uso e consumo del ministro dell'Interno. Se è così, rivendico bonariamente di aver ricattato l'Unione europea". E ancora:"Non vedo l'ora di essere interrogato: sarò il primo indagato pronto ad ammettere tutte le sue colpe, mi costituisco". (Continua a leggere dopo la foto)

A testimonianza di come Salvini riesca a dividere continuamente gli italiani, ecco il ministro dell'Interno tornare a far parlare di sé pubblicando in rete alcune immagini che mostrano dei muri nella città di Modena, messaggi di offese indirizzati allo stesso leader della Lega e dai toni decisamente espliciti. Tra questi si leggono "Maiale", "Merda", "Affogati" ed "Ebola". (Continua a leggere dopo la foto)

Salvini ha pubblicato una raccolta di foto di questo tipo accompagnate dalla scritta "Qualche idiota si diverte a imbrattare i muri così. Penosi. Al vostro odio rispondiamo con la coerenza e la forza delle nostre idee, prima gli italiani". La polemica non è però affatto finita lì e se qualcuno ha difeso il ministro a spada tratta, altri hanno criticato i suoi modi e le sue continue provocazioni.

“Promette bene”. Salvini punzecchia la Boldrini per il suo nuovo progetto politico alle elezioni Europee

fbq('track', 'ViewContentPolitica');