Neanche il tempo di ricevere la nomina da parte del ministro dell'Interno Matteo Salvini e si è subito trovata nell'occhio del ciclone. Colpa di quelle frasi intercettate in passato che sono tornate di strettissima attualità e scatenato un'aspra polemica, rilanciate dai giornali proprio in queste ore. A finire nell'occhio del ciclone il neo prefetto di Bologna Patrizia Impresa, le cui conversazioni con il vice ai tempi dell'incarico a Padova in tema di migranti stanno facendo discutere: "È vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare" diceva il 14 aprile 2017 in un dialogo con l'allora vice prefetto vicario, Pasquale Aversa, indagato nell'inchiesta sulle presunte irregolarità nella gestione degli hub veneti. Impresa, certa della correttezza del proprio operato, si dice "amareggiata e vittima di un malinteso". Aggiunge: "Parole decontestualizzate e travisate". (Continua a leggere dopo la foto)

Non c'è solo la Aversa tra gli indagati. Con lei figurano infatti anche l'ex funzionaria prefettizia Tiziana Quintario e tre vertici della coop Ecofficina, ora Edeco, Simone Borile, Sara Felpatti e Gaetano Battocchio. Non c'è invece Impresa. La conversazione è stata intercettata dai carabinieri del Nucleo investigativo, coordinati dal pm Federica Baccaglini, e fa parte degli atti dell'inchiesta in cui si ipotizzano la turbata libertà degli incanti, la frode nelle forniture pubbliche, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio. (Continua a leggere dopo la foto)

Le indagini riguardano la coop Ecofficina Educational, poi Edeco che, grazie all'accoglienza dei migranti ha visto aumentare il proprio fatturato. La coop gestisce, tra gli altri, i Cpt di Bagnoli e Cona, e in una intercettazione i responsabili rimarcano ai funzionari prefettizi la necessità di "far quadrare i conti". In una conversazione precedente, sul sovraffollamento del Cpt di San Siro di Bagnoli (ottobre 2016) e sulle pressioni da Roma per alleggerirlo, Impresa avrebbe detto ad Aversa:"anche se dobbiamo fare schifezze Pasquà, eh... no...schifezze...noi ci dobbiamo salvare Pasquà... perché, non possiamo farci cadere una croce che..". (Continua a leggere dopo la foto)

"Se qualche funzionario ha sbagliato è giusto che paghi" commenta Salvini, ma poi attacca l'ex maggioranza: "Il governo di centrosinistra negava l'emergenza sbarchi, ma poi scaricava il problema sui prefetti e li costringeva a spostare i clandestini da un Comune all'altro per non irritare sindaci del Pd, ministri in visita o presidenti Anci del Pd".

