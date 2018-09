Una lunga settimana di polemiche sta per concludersi. Da Ferragosto tiene banco il caso Diciotti con i migranti sbarcati a Catania solo nella serata di sabato 25 agosto. Un braccio di ferro che ha portato ad avviare un'indagine su Matteo Salvini. Il leader del Carroccio, nonché titolare del Viminale e vicepremier in quota Lega del Governo Conte, non teme le conseguenze. L'ha ribadito in più occasioni: "Rischio 30 anni di galera per avere difeso il diritto alla sicurezza degli Italiani? Sorrido, lavoro ancora di più e tiro dritto" scrive sui canali social il ministro dell'Interno, commentando l'aggravarsi della sua posizione e di quella del suo capo di gabinetto Matteo Piantedosi, indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla nave 'Diciotti' della Guardia costiera. Oltre ai reati, già contestati, di sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio, Salvini e Piantedosi devono rispondere anche dei reati di sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. "Ho altri due capi di imputazione, però per me sono medaglie", commenta Salvini. "Leggo ora - continua - che sono accusato di un nuovo reato: ricatto all'Unione europea. Stanno modificando il codice penale ad uso e consumo del ministro dell'Interno. Se è così, rivendico bonariamente di aver ricattato l'Unione europea". "Non vedo l'ora di essere interrogato: sarò il primo indagato pronto ad ammettere tutte le sue colpe, mi costituisco". "Se mi chiederanno, ma lei ha tenuto gli immigrati su quella barca perché voleva che l'Europa alzasse il sedere? Sì, e lo rifarei e se arriverà un altro barcone lo rifarò, mi pagano per difendere i confini del Paese. Arrestatemi", ha aggiunto il ministro dell'Interno. (Continua a leggere dopo la foto)



"Gli sbarchi rispetto all'anno scorso - sottolinea ancora Matteo Salvini - si sono ridotti da 100mila a 19mila, ora sto lavorando per aumentare le espulsioni facendo quegli accordi che i miei predecessori non hanno fatto. In Europa dormono o, se è peggio, sono complici. Per questo stiamo cercando alleanze esterne per eventuali nuovi arrivati. Di sicuro l'ultimo che può dare lezioni all'Italia e agli italiani è il signor Macron che ha respinto quasi 50 mila persone compresi donne e bambini ai confini con l'Italia: quindi lezioni di bontà e di generosità non le prendiamo". Intanto, Giorgetti in occasione della Festa del Quotidiano, su invito di Peter Gomez, ha sottolineato come anche il suo capo, ovvero Matteo Salvini, ogni tanto esageri con i numeri: "500mila? Non è fattibile, ha esagerato e lo sa. Però non gli si possono muovere critiche, è molto suscettibile". (Continua a leggere dopo la foto)



E dato che la 'suscettibilità' è una componente del carattere di Salvini, non gli avrà fatto piacere il 'recap' dei suoi primi 60 giorni da ministro dell'Interno ricostruiti, nell'edizione odierna da La Repubblica. Il quotidiano fondato da Scalfari sottolinea come il 'vizietto' del politico milanese non sia mutato: accusato dai vertici europei, in passato, di non essersi mai presentato al Parlamento Europeo di essere campione nella categoria 'assenteismo', conferma di non essere proprio ligio al lavoro anche nel ruolo da ministro della Repubblica italiana. Inoltre, il Ministro dell'Interno viene accusato di confondere il suo ruolo istituzionale con quello politico. Numeri alla mano, Matteo Salvini ha partecipato a 60 tra feste e show a titolo di leader di partito della Lega. In questi 90 giorni il Viminale non ha visto molto Salvini: una maggiore presenza, però, sarebbe quantomai fondamentale. Da ministro, infatti, sono molti i dossier che richiedono un'operatività immediata. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma in questi tre mesi dove è stato 'pizzicato' Matteo Salvini? "Dal bagno in piscina ai comizi al premio alla fidanzata: nel tour infinito del leader leghista è poco il tempo dedicato alle riunioni sui problemi da risolvere. - scrive La Repubblica - Il vicepremier in 90 giorni ha avuto ben sessanta appuntamenti pubblici, di natura prevalentemente extra-istituzionale e tutti a distanza dalla Capitale". Tra gli eventi mediatici che maggiormente hanno portato a dure polemiche c'è la cena a Furci Siculo, provincia di Messina, nella sera della tragedia di Genova...

