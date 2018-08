Lutto in famiglia per Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è il politico d'Europa più vecchio del continente. L’età media dei capi dei 112 principali partiti dell’Unione risultaessere di 49,5 anni: il più giovane è Ivan Vilibor Sincic, 27 anni, a capo del partito croato populista, protezionista, euroscettico e filorusso 'scudo umano', mentre il più vecchio risulta il Cavaliere Silvio Berlusconi, tuttora presidente di Forza Italia, che a settembre compirà 82 anni. La media del nostro Paese è certamente abbassata da Luigi Di Maio (che ha appena compiuto 32 anni) e da Maurizio Martina, che ne ha 39 (ancora per poche settimane), mentre Matteo Salvini ne ha 45. Certo, il Cav deve fare i conti con la beffa dei 'Paperon dei Paperoni': il leader degli azzurri, per la prima volta dopo vent'anni, è rimasto fuori dalla top ten dei più ricchi del Bel Paese. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, i "prestiti" di Silvio Berlusconi a favore di Lele Mora son considerati "del tutto leciti" e "la circostanza" che una parte di quei soldi sia stata girata dall'ex talent scout a Emilio Fede, "come corrispettivo per la sua intercessione" con l'ex premier "o per altri motivi", è penalmente irrilevante. Lo ha scritto la Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con cui a maggio ha assolto l'ex direttore del Tg4, ribaltando così la condanna di primo grado a 3 anni e mezzo di carcere, dall'accusa di bancarotta fraudolenta in concorso con Lele Mora (ha già patteggiato) in relazione al fallimento della Lm Management di Mora.

Ma per Silvio quest'estate sarà ricordata anche come l'ultima passata insieme alla amata zia, Walda Foscale. La donna è morta nella giornata di ieri, alla veneranda età di 94 anni. Presidente onorario del teatro Manzoni di Milano, aveva affiancato il marito Luigi nella direzione del teatro milanese sin dai primi anni Ottanta, quando Berlusconi con Fininvest ne aveva preso la gestione. Da 40 anni era presente alle prime della stagione di prosa.A Il Giornale sceglie gli aneddoti il direttore generale e artistico del Teatro Manzoni Alessandro Arnone per raccontare chi fosse Walda Foscale.





Vedova dell'ex direttore storico Luigi e figura simbolo dello storico palcoscenico milanese, spentasi a 94 anni 'e mezzo', come specifica lo stesso Arnone: "L'11 agosto, lei che era nata l'11 febbraio, aveva festeggiato la ricorrenza. Da qualche tempo le condizioni fisiche non le permettevano di venire in teatro, e di questo la signora soffriva, anche perché fino all'ultimo è rimasta lucida, dotata di quel bagaglio di ironia e sincerità che l'aveva resa un personaggio amato e rispettato".

