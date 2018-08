Il caso Diciotti è stato risolto nella giornata di sabato sera. Dopo aver inviato le indagini su Matteo Salvini, i migranti rimasti a bordo sono stati fatti sbarcare. Adesso, però, il problema è lo 'smistamento' dei profughi: 100 di questi sono stati mandati a Rocca di Papa, nel Lazio, dove però fin dalle prime ore dell'alba di ieri si sono registrati sit-in e manifestazioni di protesta con gente che, nella tarda serata, è scesa in piazza. Intanto, il mondo politico continua a utilizzare toni sprezzanti e duri. Come quelli emersi dal botta-risposta tra Matteo Salvini e Matteo Renzi. Tutto via social. "Incredibile. Questo signore che oggi ci insulta - scrive il ministro dell'Interno su Twitter, postando un video di un intervento dell'ex premier sui migranti - l’anno scorso diceva che 'se l’Europa non accoglie immigrati dall’Italia, non pagheremo più i 20 miliardi che mandiamo ogni anno a Bruxelles'. Sono d’accordo! Voi lo conoscete?". Immediata la replica dell'ex segretario del Nazareno. "Salvini, e chi ti insulta? Sei tu che non sai più cosa inventare - scrive su Twitter l'ex Premier Renzi -. Cerchi ispirazione nei miei video? Fai pure, è gratis. Ma quando hai finito di sequestrare navi italiane, ci dici a che punto sei delle promesse elettorali? Nessuno - conclude - parla più di #FlatTax e #Fornero: erano scherzi?". (Continua a leggere dopo la foto)

Eppure durante i giorni caldi della Diciotti Matteo Renzi non si è fatto vedere dalle parti di Catania. In Sicilia sono arrivati la Boldrini, l'attuale reggente del Partito Democratico, Maurizio Martina, altri esponenti della sinistra italiana. Ma dell'ex Presidente del Consiglio non vi è stata traccia. Dove si trovava il senatore fiorentino? A rispondere al quesito ci pensa Dagospia che ha individuato Matteo Renzi a cena presso un noto chef stellato. (Continua a leggere dopo la foto)



Renzi, giovedì scorso, era a cena presso l'Osteria Francescana di Modena dello chef Massimo Bottura. Le foto della bella serata le ha pubblicate Mauro Porcini, Chief Design Officer di Pepsi. Si vede un raggiante Renzi insieme alla moglie Agnese, in splendida forma, e anche l'amministratore delegato uscente di Pepsi, l'indiana Indra Nooyi (che resterà AD fino a ottobre e Presidente fino ai primi mesi del 2019) insieme al marito Raj. Insomma, mentre anche Maria Elena Boschi si è fatta vedere in quel di Catania, Renzi si è dedicato solo ed esclusivamente alla vita privata. Anche perché in questo periodo l'ex Premier si sta dedicando a tutt'altro. (Continua a leggere dopo la foto)



"Oggi parlare del #David è stata un'emozione profonda" scrive Matteo Renzi su Instagram, dove sta pubblicando una serie di foto di ciak del documentario che sta girando a Firenze. "Sul set è venuta a trovarmi mia figlia Ester: l'idea di questo programma vuole avvicinare anche i più giovani alla cultura, a #Firenze, allo stupore. È un dono grande poter parlare di una meraviglia come il David anche coi propri figli". Anche su 'Chi', settimanale del gruppo Mondadori in edicola dal 29 agosto, sono apparse alcune foto del senatore del Pd sul set di 'Florence'. "Ce l'avevo in mente da quando ero sindaco", racconta a 'Chi'. "Io come Alberto Angela? No, lui è più bravo. La politica è il mio lavoro, ma ogni tanto bisogna ossigenare il cervello perché c'è anche la vita e qui a Firenze ci sono le mie radici".

Leggi anche:

Matto Salvini indagato. La foto del pm Luigi Patronaggio con Matteo Renzi e Andrea Orlando diventa virale: poi la ‘scoperta’

fbq('track', 'STORIE');