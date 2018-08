Nel giorno in cui Milano è scesa in piazza e ha manifestato tutto il suo dissenso per questa iniziativa, Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban si sono incontrati per suggellare un vero e proprio "asse sovranista". I principi sono quelli della destra antica e moderna: chiudere le frontiere, creare in Europa una alleanza per mettere all'angolo socialisti e democratici, cambiare l'Ue nel nome della sicurezza. "Vorrei fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe", dice Orban. "È un mio compagno di destino - aggiunge - siamo con lui: sulla sicurezza dell'Unione e sulla difesa dei confini non deve indietreggiare". Il vicepremier italiano prima accenna inchieste che lo riguardano: "Sono fiero e orgoglioso di rappresentare una svolta per l'Europa: i processi non mi faranno cambiare idea: mi comporterò sempre come ho fatto sul caso della nave Diciotti". E poi scandisce quello che si annuncia come lo slogan dei sovranisti uniti: "Fermare l'immigrazione è possibile". (Continua a leggere dopo la foto)

Al centro dell'incontro - oggetto della manifestazone di protesta della sinistra in piazza San Babila - il tema dell'immigrazione. Così Orban: "I Paesi si suddividono in due grandi blocchi. Qual è l'obiettivo della nostra politica? Bruxelles dice, e così tedeschi, francesi e spagnoli, che la loro politica consiste nel gestire al meglio l'immigrazione. In tutti i documenti europei si dice questo. Noi, che siamo nel campo opposto, diciamo invece che l'obiettivo è fermarla. Per questo noi e Salvini abbiamo la stessa posizione". (Continua a leggere dopo la foto)

E il leader ungherese aggiunge anche un retroscena: "In Italia come amico ho Berlusconi, gli ho chiesto il permesso di incontrare Salvini questa volta: 'Appoggi il fatto che io incontri Salvini?', ho chiesto a Silvio Berlusconi. Lui mi ha risposto: 'Certo'". E poi: "Lavoriamo insieme per una futura alleanza che riporti al centro i valori che i nostri movimenti e i nostri governi rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune, escludendo le sinistre", dice Salvini. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma l'incontro tra il capo del Viminale e il premier ungherese è stato preceduto dal contrasto tra le diplomazie di Italia e Ungheria. Budapest ha respinto la richiesta di accogliere una parte dei migranti della Diciotti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non ha nascosto le "dissonanze", mentre ieri il collega ungherese Peter Szijjarto ha assicurato che "nella politica d'immigrazione dell'Ungheria e dell'Italia ci sono punti di convergenza".

Ti potrebbe interessare anche: "Ancora sbarchi!". Diciotti solo una prova di forza. Arrivano 277 immigrati, ecco dove. Salvini ‘beffato’



fbq('track', 'ViewContentPolitica');