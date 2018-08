Un botta e risposta ormai infinito quello tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e lo scrittore Roberto Saviano, costantemente sul piede di guerra e pronti a trasformare a ogni occasioni buona i social in un'arena. Che tra i due non corra buon sangue, d'altronde, è cosa nota ormai da tempo. La nascita del governo Conte, che vede impegnate insieme le forze di Lega e Movimento Cinque Stelle, ha però di colpo gettato nuova benzina sul fuoco. Saviano ha iniziato fin da subito ad attaccare il leader del Carroccio per le sue dure posizioni in tema di immigrazione, Salvini non ha a sua volta mai alzato il piede dall'acceleratore, lanciando bordate contro l'autore di Gomorra e arrivando a minacciare la revoca della scorta nei suoi confronti. Una vera e propria battaglia virtuale che continua ad arricchirsi di capitoli. (Continua a leggere dopo la foto)

Nel giro di poche ore è infatti tornata a divampare la polemica tra i due, al solito pronti a scambiarsi tweet al veleno: "Finisce l'estate e tornano le fesserie di Saviano! Vi era mancato? A me no" cinguetta il ministro dell'Interno e vicepremier, replicando alle critiche di ieri di Roberto Saviano sulla gestione dell'emergenza migranti in cui aveva parlato di sequestro di persona plurimo 'di Stato'.

"Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani - aveva twittato lo scrittore - La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo di Stato". Saviano aveva poi rincarato la dose: "Ministro della Mala Vita, oggi gode di un consenso popolare che cavalca come un'onda, pronta a richiudersi su di lei".

"Ha giurato sulla Costituzione - proseguiva Saviano - e se la viola in maniera palese come sta facendo con la nave Diciotti, non è più politica ma eversione. E per quella c'è il carcere". Salvini non era scomposto, twittando una foto: "A Catania sono arrivati anche i 'numerosissimi' contestatori che vogliono ancora immigrati... Glielo mandiamo un bacione?". Nei cartelli che i contestatori tengono in mano si leggono frasi come: 'Siamo tutti clandestini', 'Difendiamo le persone non i confini', 'Nessun essere umano è straniero'.

