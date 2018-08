La Lega finanziata dai Benetton? Salvini risponde alle accuse

Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha scosso un paese intero e la politica, ovviamente, ha continuato il suo tran tran tra accuse e controaccuse, smentite e scarico di responsabilità. Tra governo e opposizione non sono mancati gli attacchi, e così un altro capitolo del dibattito è ora arricchito dallo scontro al vertice tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Si continua a discutere sul crollo del ponte Morandi. Anche se l'attenzione politica finisce sempre su Benetton e la gestione dei soldi per Autostrade. Dopo la netta presa di posizione di Luigi Di Maio nella quale ha ricordato che questo governo non ha preso soldi dall'azienda per le campagne elettorali, arriva la replica di Matteo Renzi. L'ex premier si è sentito tirato in causa e ha voluto chiarire punto su punto, alimentando poi altre polemiche... (Continua a leggere dopo la foto)

"Di Maio dice che il suo governo è il primo a non aver preso soldi da Benetton o Società Autostrade e che Benetton non gli ha pagato la campagna elettorale. Falso! Vedendo le carte scopriamo che io non ho preso un centesimo né per la Leopolda né per le nostre campagne elettorali. E ciò significa che Di Maio è un bugiardo. E uno sciacallo". Ma Matteo Renzi non si ferma qui e punta il dito anche contro la Lega Nord, ora guida dall'attuale Ministro dell'Interno, nonché vicepremier. (Continua a leggere dopo la foto)

"Ma come se non bastasse si scopre che Società Autostrade ha finanziato la Lega e che il Premier Conte è stato legale di Aiscat, la società dei concessionari di autostrada. L'avvocato del popolo diventa all'improvviso l'avvocato delle autostrade. Quindi se Di Maio vuole sapere chi prendeva soldi dal sistema autostradale lo deve chiedere al prossimo Consiglio dei ministri, non a noi". E in questa partita a chi gioca più sporco, prende la parola Matteo Salvini. Il minsitro dell'Interno precisa all'Huffington Post... (Continua a leggere dopo la foto)

"Era il 2006 e a quel tempo io non ero né segretario né amministratore del partito. Le posso garantire che da quando sono alla guida della Lega non abbiamo preso una lira da queste persone". Poi Salvini rincara la dose: "A differenza del Pd, noi abbiamo avuto la forza di fare pulizia, di cambiare tutti e tutto, mentre gli altri non hanno cambiato nulla. Fossi in chi ha firmato quelle concessioni qualche problema di coscienza ce l'avrei perché mi sembrano, letti i bilanci, molto per i privati e molto meno per i cittadini".

