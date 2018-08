“C’era sangue dappertutto”. Il tragico gesto del senatore del M5S

Una scena agghiacciante, un dramma personale esploso nel peggiore dei modi con un gesto drammatico, il tentativo di togliersi la vita, che ha visto come protagonista un senatore del governo Conte. Soltanto poche ore fa era intervenuto in rete attraverso il suo account per commentare i drammatici fatti accaduti a Genova, con il crollo di ponte Morandi che aveva causato 38 morti e scioccato l'Italia. Poi Alberto Airola si era chiuso nel dolore di problemi privati che hanno finito per schiacciarlo. L'onorevole del Movimento Cinque Stelle ha infatti provato il suicidio nella propria abitazione a Torino nella notte di venerdì 17 agosto. Per fortuna non è però riuscito nel suo intento ed è stato salvato dai medici di un'ambulanza chiamata dalla sorella Gisella. La donna si era insospettita non vedendolo rispondere ai messaggi su telefonino e alle chiamate e così si era precipitata in città per capire cosa stesse succedendo, dando poi l'allarme. (Continua a leggere dopo la foto)

Noto per le sue posizioni No Tav e componente della commissione di vigilanza Rai, Airola aveva lasciato due lettere, una indirizzata ai familiari e l'altra alle forze dell'ordine, in cui manifestava la volontà di farla finita. Nessun dubbio, dunque, su quanto accaduto all'interno dell'abitazione: l'unica ipotesi è quella del tentato suicidio. L'uomo è stato trovato sanguinante all'interno della vasca da bagno di casa. Intorno candele e degli ansiolitici. (Continua a leggere dopo la foto)

Airola è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Giovanni Bosco, dove però non è in pericolo di vita. "La notizia riportata dalla stampa questa mattina che riguarda Alberto Airola - scrive in una nota il gruppo parlamentare M5s - ci colpisce e ci addolora profondamente. Siamo vicini ad Alberto e ai suoi familiari, cui manifestiamo il massimo sostegno possibile e tutto il nostro affetto e vicinanza". (Continua a leggere dopo la foto)

I Cinque Stelle hanno chiesto rispetto e silenzio per la drammatica vicenda che ha visto coinvolto Airola. L'uomo era finito sulle pagine dei giornali per motivi decisamente poco felici lo scorso settembre, quando dopo aver ripreso un gruppo di ragazzi che facevano rumore vicino casa sua era stato brutalmente aggredito dagli stessi. Il senatore era stato preso a pugni ed era finito in ospedale.

“Ogni maledetta sera…”. Robin Williams, spunta solo ora quel dettaglio doloroso sulla sua morte. A 4 anni dal suicidio, è la moglie a rivelare la triste verità: “È stato orribile”