“È esplosa una bomba”. Attacco a sede della Lega: cosa sta succedendo

Un botto improvviso, seguito a distanza di qualche ora dalle rivendicazioni degli autori. Non è ancora chiara la natura del gesto, se si sia trattata di un'intimidazione vera e propria o di uno scherzo di cattivo gusto. Fatto ste che, come denunciato dalla Lega, un ordigno è esploso alle ore 13:55 all'esterno della sede storica del partito a Treviso, il K3, nella zona industriale di Villorba in via Fontana 95. Secondo le prime informazioni fornite dalla questura, la deflagrazione non avrebbe provocato danni alla struttura, né vi sarebbero persone coinvolte. Sul posto gli artificieri della polizia hanno fatto brillare un secondo involucro, che aveva a sua volta una carica esplosiva. Si trattava di un oggetto dotato di una sorta di meccanismo d'innesco. Alle operazioni hanno assistito anche alcuni dirigenti veneti del Carroccio. Nella palazzina non ci sono altre abitazioni, e nemmeno nelle immediate vicinanze. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco che hanno riscontrato qualche lieve danno al portone d'ingresso. (Continua a leggere dopo la foto)

La bomba era stata sistemata vicino alle scale antincendio. Matteo Salvini ha commentato così la notizia su Twitter: "Cercano di fermarci, ma violenti e delinquenti non ci fanno paura. Andiamo avanti, più forti di prima", assicura il leader della Lega. Sul caso è intervenuto anche il governatore del Veneto Luca Zaia: "Esprimo la mia più ferma condanna per l'attentato alla sede della Lega di Treviso. Si sia trattato di un atto dimostrativo o della volontà di far del male, di ordigni ad alto potenziale oppure no, poco importa". (Continua a leggere dopo la foto)

"Si tratta comunque - ha proseguito Zaia - di un atto gravissimo, esecrabile, speriamo non il primo di una possibile inquietante spirale. Un bruttissimo segnale contro quella che non è soltanto la sede storica di un movimento e di un partito, ma anche un luogo dove i cittadini e i militanti si ritrovano per un confronto che deve sempre essere aperto, franco e democratico. Da noi è così, se qualcuno altro vuol far prevalere altri linguaggi, sappia che troverà sempre una ferma e condivisa opposizione democratica". (Continua a leggere dopo la foto)

A rivendicare successivamente il gesto una cellula anarchica denominata"Haris Hatzimihelakis /Internazionale" che su un volantino circolato sul web, con data 12 agosto 2018, sostiene di aver attaccato la sede del Carroccio rispondendo all'invito "lanciato dai compagni della cellula Santiago Maldonado, i quali hanno proposto di rafforzare gli attacchi alla pace dei rappresentanti e complici del dominio".

