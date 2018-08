“Ecco perché è finita”. Luigi Di Maio, la ex fidanzata a sorpresa ‘vuota il sacco’

Da quando Luigi Di Maio si è insediato in parlamento andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte, tra i tanti argomenti che hanno trovato spazio sui giornali riguardanti il leader pentastellato c'è quello della sua vita privata. A fare chiarezza sulla situazione sentimentale del politico è stata ora una sua vecchia fiamma: "Visto che fino a oggi non c'è stata nessuna comunicazione ufficiale ho deciso di farlo io: la storia tra me e Luigi Di Maio è finita". A parlare al settimanale Oggi è Giovanna Melodia, ex fidanzata del vicepremier. "È finita ai primi di giugno, nei giorni in cui giurava il governo, ma la storia si trascinava già da un mese. Lasciarci è stata una scelta maturata e condivisa da entrambi, non si poteva andare avanti", racconta Melodia, avvocato e consigliere comunale dei 5 Stelle ad Alcamo. "Un amore, intenso, per me e per lui", descrive così il loro rapporto. (Continua a leggere dopo la foto)

Quando le vengono chiesti i motivi della rottura, lei risponde: "La politica ha contribuito. La distanza e il fatto che lui fosse così preso dalla formazione del governo. Era molto stressato, era impossibile vederci. Prima mi coinvolgeva nelle sue giornate, condivideva tutto con me con messaggi, note vocali, video, foto. Il nostro era un rapporto vivo". A Di Maio rimprovera solo "di non aver gestito con delicatezza il 'dopo': con poco mi avrebbe evitato momenti di difficoltà". (Continua a leggere dopo la foto)

"Stando con lui - aggiunge infatti la Melodia, motivando la sua affermazione precedente - mi sono ritrovata da un giorno all'altro in pasto ai giornali, ai fotografi, anche ad attacchi social. E lui mi ha sempre tutelata. Mi sarei aspettata lo facesse anche dopo la rottura, chiarendo che non c'era più motivo perché la gente mi associasse a lui e che dovevo essere lasciata in pace". (Continua a leggere dopo la foto)

E commentando il recente scoop di Oggi che ha fotografato la storica fidanzata di Di Maio, Silvia Virgulti, mentre esce dalla casa del vicepremier con una valigia, dice: "È lei la causa della rottura? Questo dovrebbe chiederlo a lui. Io penso di no. Certo, era evidente che lei ci tenesse ancora molto a lui e, se è riuscita a riconquistarlo, da donna non posso che dirle brava. Io non porto rancori".

