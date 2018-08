“Somaro!”. Salvini pubblica una foto e lei, bella e famosa, commenta così

Un sorriso accanto a una serie di vassoi pieni di cibo. Tanto è bastato per aprire una nuova bagarre social. Al centro della polemica, volente o nolente, il solito Matteo Salvini, ormai capace di scatenare reazioni di ogni tipo anche con la più banale delle fotografie. Nelle scorse ore era stata infatti l'esponente Pd Alessia Morani ad attaccare il ministro, proprio negli istanti in cui l'Italia rimaneva sconvolta dal drammatico incidente andato in scena a Borgo Panigale, vicino Bologna, con l'esplosione di un mezzo pesante che trasportava materiale infiammale. Un morto e tanti feriti, alcuni dei quali ustionati gravemente, il bilancio dello scontro violentissimo, con i video dell'accaduto a rimbalzare di sito in sito. La Morani ne aveva approfittato per attaccare il leader della Lega accusandolo di spassarsela proprio in quegli attimi delicati in cui il Paese assisteva al dramma con gli occhi incollati al televisore. (Continua a leggere dopo la foto)

La Morani nell'occasione aveva condiviso uno scatto del ministro dell'Interno pubblicato qualche ora prima: un selfie di Matteo Salvini realizzato alla Fiera di San Fermo a Nerviano (Milano) di fronte a diversi vassoi di generi alimentari. L'onorevole Morani corredava con l'hashtag #vergogna la foto del Ministro dell'Interno, accusando quest'ultimo di divertirsi "tra un fritto e l'altro" in ore drammatiche per il Paese. Un attacco che però aveva avuto una sorta di effetto boomerang. (Continua a leggere dopo la foto)

In tanti avevano accusato la Morani di aver fatto un'uscita fuori luogo e quantomai inopportuna visto il momento, considerando tra l'altro che il post di Salvini risaliva a diverse ore prima dell'incidente. Ora, ecco che a scagliarsi contro il ministro è invece un'altra esponente del Pd, Alessandra Moretti, all'attacco sul medesimo post, quello del leghista insieme a una serie di vassoi che contengono dei fritti di pesce, con il compagno della Isoardi in primo piano. (Continua a leggere dopo la foto)

Senza troppi giri di parole, la Moretti ha infatti messo un cuoricino al post di Salvini commentando però in maniera alquanto velenosa: "Anelli di totano, polipetti, gamberetti, frittura di pesciolini e baccalà... Ed un somaro". Scontato il fatto che il somaro in questione sarebbe lo stesso numero uno del Carroccio. Come scontato il botta e risposta di commenti tra gli utenti, divisi tra sostenitori e detrattori del ministro.

