“Ecco chi c’è a bordo”. Passa un’ambulanza e Salvini si lascia sfuggire la frase al veleno

Non c'è davvero niente da fare: ogni volta che Matteo Salvini apre bocca, duro alle volte, provocatorio in altri casi, sui social italiani si scatena puntualissimo un vero e proprio putiferio. Tanti i cittadini pronto a sostenerlo a spada tratta nel corso delle sue battaglie, in barba agli attacchi ricevuti e a certe posizioni scomode assunte. Altrettanti quelli che invece non lo sopportano davvero e che sono pronti a colpire nel segno a ogni occasione propizia. Ultima occasione per vedere il leader leghista all'opera con il microfono in mano è stato il raduno organizzato ad Arcore, quando l'attuale ministro dell'Interno del governo Conte ha preso la parola nel bel mezzo delle celebrazioni per la festa del Carroccio e, come suo solito, ha scelto di non andare troppo per il sottile una volta schiarita la voce. (Continua a leggere dopo la foto)

Stando alle reazioni dei presenti e ai click ricevuti dal video nelle ore successive, uno dei momenti più alti del comizio si è toccato quando, mentre Salvini stava parlando alla folla, il passaggio di un'ambulanza con tanto di sirena ha interrotto momentaneamente lo show. Il ministro ne ha approfittato per trasformare un momento apparentemente banale in un'ennesima stiletta ai suoi rivali politici: "Un attimo che c'è l'ennesimo rosicone di sinistra che non riesce a digerire". (Continua a leggere dopo la foto)

Al momento dell'interruzione Salvini stava parlando di controlli e immigrazione, sui cavalli di battaglia prima in campagna elettorale e ora durante la legislatura insieme alle forze dei Cinque Stelle. "Ci sono farmacie piene di parlamentari del Pd che hanno finito i Maalox - ha continuato Salvini - Non riescono a digerire l'anguria e dicono: e la mangio perché è rossa. Pensate che vita grama che hanno, indossano la maglietta rossa però solo con il Rolex perché - ha concluso il vicepremier - senza il Rolex non fa abbastanza chic". (Continua a leggere dopo la foto)

Ancora una volta i commenti degli utenti si sono rivelati diametralmente opposti. Da un alto chi loda Salvini per l'umorismo tagliente e lo incoraggia ad andare avanti per la sua strada, infischiandosene di certi attacchi sterili. Altri sottolineano come "nei suoi deliri Salvini ormai la butta a ridere anche di fronte a un'ambulanza che trasporta via qualcuno evidentemente in difficoltà. Disgustoso".

