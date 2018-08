La giornata di ieri, lunedì 6 agosto 2018, difficilmente verrà dimenticata. È stato un susseguirsi di incidenti stradali, notizie giunte come bollettini di guerra: in mattinata un terribile scontro all'altezza di Padova, con due morti; nel pomeriggio il caos infernale di Borgo Panigale (Bologna) con l'esplosione di una cisterna contenente GPL e il susseguirsi di scoppi dovuti alla presenza di concessionarie d'auto nei paraggi, senza contare il crollo del ponte di uno dei raccordi più affollati della viabilità italiana; infine, intorno alle ore 15:30, un altro terribile incidente si è registrato in Puglia, in provincia di Foggia, con la morte di ben dodici braccianti, tutti extracomunitari. In tutto ciò, a farne le spese in termini mediatici, è stato il Ministro dell'Interno, nonché vice-premier e capo politico della Lega, Matteo Salvini. Il leader del Carroccio è stato accusato pesantemente dai cosiddetti sciacalli. La sua colpa? Secondo gli 'haters' non sono state spese, da parte del leghista, parole di cordoglio per le vittime dell'incidente stradale in Puglia. Anche dall'opposizione, in particolare il Partito Democratico, non sono mancate pesanti accuse nei confronti del capo del Viminale. Ma è davvero andata così? (Continua a leggere dopo la foto)



Subito dopo l'esplosione dell'autocisterna nei pressi di Bologna, Matteo Salvini ha mandato un messaggio per esprime la propria vicinanza ai familiari della vittima e a quelli dei feriti, circa una settantina: "Una preghiera per le vittime e i familiari dell'incidente di Bologna. Sono convinto che l'Italia abbia bisogno di viaggiare in maniera più sicura - ha sottolineato il capo del Viminale- e di trasportare merci in maniera più efficiente". Poi lo schianto di Foggia e anche in questo caso è stata espressa, da parte di Matteo Salvini, la propria vicinanza ai familiari di chi ha perso la vita. Il leghista, anche in questo caso, è intervenuto con un messaggio: "Non si può andare avanti così, una preghiera per le vittime e le loro famiglie. Chiederò controlli a tappeto per combattere, in tutta Italia, sfruttamento e caporalato".



Eppure, c'è chi resta convinto delle proprie posizioni e sul web non perde occasione per 'sputare' odio. Gli sciacalli si spostano da Facebook a Twitter: "Per fortuna di Salvini e di questa barzelletta di governo oltre alla strage di Foggia c'è pure l'esplosione di Borgo Panigale. Prima gli incidenti italiani", scrive un utente con ironia spicciola. Poi l'attacco si fa sempre più feroce nei confronti del capo del Viminale: "Un pensiero anche ai 10 morti oggi, oltre a quelli dell'altro giorno? Niente? Sono diversi?". E ancora: "Tra un calamaro e un altro, puoi scrivere anche due righe su quello che sta succedendo a Borgo Panigale? Tu o qualche altro compagno di merendine/governo, date un colpo". La colpa di Salvini, in questo caso, sarebbe quella di essere in vacanza con la compagna, Elisa Isoardi, lungo la costiera romagnola.



Gaffe anche per una delle principali esponenti del Partito Democratico. Parliamo di Alessia Morani che, durante il tam-tam di aggiornamenti sui vari incidenti stradali del giorno, ha accusato Salvini di spassarsela in ore drammatiche per il Paese. La Morani ha ricondiviso un post del Ministro dell'Interno pubblicato qualche ora prima: un selfie di Matteo Salvini scattato alla Fiera di San Fermo a Nerviano (Milano) di fronte a diversi vassoi di generi alimentari. L'onorevole Morani correda con l'hashtag #vergogna la foto del Ministro dell'Interno, accusando quest'ultimo di divertirsi "tra un fritto e l'altro" in ore drammatiche per il Paese. Ma il post del Capo del Viminale era di ben sei ore prima...

