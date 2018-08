“Eccolo!”. Silvio Berlusconi dimesso dall’ospedale: come si presenta 

Silvio Berlusconi al San Raffaele con Salvini. Questa mattina il leader di Forza Italia si è recato di nuovo nel nosocomio milanese, dopo esserci già stato due giorni fa, il 30 luglio, per proseguire una serie di controlli. Anche in quest'ultimo caso, come nei giorni scorsi, è stato comunicato che si tratta di controlli di routine per l'ex premier. Il fuoriprogramma, rispetto alle visite mediche, è stato politico: mentre Berlusconi era al San Raffaele è arrivato il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini. Fonti leghiste parlano solo di una visita cordiale, mentre indiscrezioni dicono che i due leader del centrodestra si siano confrontati sulle elezioni del nuovo vertice Rai, e questa è l'ipotesi più plausibile. Molti aspettavano un Berlusconi stanco e provato, ma il leader di Forza Italia ha lasciato la struttura nel primo pomeriggio accompagnato dalla sua scorta e dalla parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli, in forma smagliante e grandi sorrisi. Berlusconi non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione ai giornalisti che lo attendevano fuori dall'ospedale, limitandosi a fare un cenno di saluto con la mano. (Continua a leggere dopo la foto)



Sulla presidenza della Rai le posizioni di Lega e Forza Italia restano distanti. E forse, a questo punto, non solo sulla scelta dei vertici di Viale Mazzini. Nonostante Matteo Salvini abbia tentato fino all'ultimo di convincere Silvio Berlusconi a schierare il suo partito con il governo e a sostenere la candidatura di Marcello Foa, già caporedattore del berlusconiano Giornale, l'ex premier ha fatto sapere che quel nome non sarà votato dai parlamentari azzurri in commissione di Vigilanza.

Come, del resto, non è stato votato questa mattina, con la conseguente mancata nomina. Berlusconi, in una nota, ha fatto riferimento a «problemi giuridici non superabili», evocando il rischio di una violazione della procedura istituzionale. Una giustificazione tecnica che arriva però a breve distanza dall'appello politico dello stesso Salvini per un ricompattamento sul nome del giornalista, definito «persona libera che ha lavorato nell'ambito dell'informazione del centrodestra». (Continua a leggere dopo la foto)



Salvini le aveva provate tutte per indurre Forza Italia a sostenere la candidatura di Foa già alla prima votazione, in calendario per le 8,30 del mattino. Prima con una telefonata nella notte, che viene riferita come «burrascosa», con Antonio Tajani, vicepresidente del partito. Poi con un tentativo in extremis direttamente con il fondatore: il capo della Lega, come anticipato dal Corriere, si è recato alle 8 del mattino all’ospedale San Raffaele di Milano per incontrare il leader azzurro.

