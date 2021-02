Si chiude col botto il mese di febbraio, alle porte una primavera tutta da scoprire e alle spalle un inverno che ha lasciato i segni sulla pelle (non di quelli che piacciono a tutti). Ecco allora Paolo Fox, che con il suo Oroscopo settimanale dal 22 al 28 febbraio, intende preparare i nostri cuori a un qualcosa di nuovo, a stemperare vecchi dissapori e a rimetterci in gioco come niente fosse. Che storia!

Ariete, 4 stelle. Grazie a queste stelle potreste conoscere una persona interessante oppure un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Alcuni nativi dell’Ariete non riescono a concentrarsi sui sentimenti a causa di alcune questioni di lavoro molto complicate. Anche le coppie forti devono affrontare e superare un piccolo problema tra lunedì 22 e martedì 23 febbraio. Settimana speciale per chi desidera avere un figlio.Sul lavoro, vi aspetta una settimana stancante ma in senso buono. Nuovi progetti, soprattutto lunedì 22 febbraio, porterà un plus.















Toro, 3 stelle. In amore, pian piano si sistemano tante cose e quest’ultima settimana di febbraio fa rinascere emozioni molto belle. Tuttavia, febbraio è iniziato in maniera confusa e una persona potrebbe avervi deluso. Se così fosse, riflettete con molta calma prima di decidere sull’esito di una relazione. Anche le coppie più forti si sono trovate a parlare del futuro e spesso hanno discusso di soldi. Per fortuna, questa settimana vi aiuta a trovare un punto di accordo. In campo professionale, potrebbero non mancare le tensioni, massima prudenza soprattutto nella giornata di giovedì 25 febbraio. Se lavorate con collaboratori o soci dovete trovare nuove strategie. Gemelli, 5 stelle. In quest’ultima settimana di febbraio possono rinascere i sentimenti. È importante essere disponibili, soprattutto nelle giornate dove le stelle sono positive per i sentimenti. Recupero buono nella giornata di giovedì 25 febbraio. Le nuove storie sono complicate, tutta colpa della distanza o dei terzi incomodi. Nella vita di coppia pesano troppo le questioni economiche, ma questo è un ottimo periodo per le coppie che desiderano convivere o sposarsi. In campo professionale, le nuove idee vanno sviluppate al meglio, in questa settimana potreste farvi venire in mente una bella idea. Cancro, 5 stelle. Non è escluso che possiate innamoravi ancora, Venere giovedì 25 febbraio inizia un transito positivo. Il weekend vi aiuta a riprendere quota. In amore, avete bisogno di più fiducia, maggiore serenità e di grandi emozioni. Se la coppia è ossidata da tempo, potreste anche pensare di tradire. Se non ci sono grandi conflitti o problemi di orgoglio, venerdì 26 febbraio si potrà capire bene come stanno le cose. In campo professionale, siete reduci da un anno in cui l’opposizione di Saturno ha creato problemi.















Leone, 3 stelle. Negli ultimi tempi avete concesso meno tempo ai sentimenti e gli ostacoli sono stati troppi anche nel lavoro. Liberatevi adesso di qualche fardello legato al passato o di qualche persona che non sopportate più. Questo mese di febbraio non è partito con il piede e il risultato finale dipende anche dal tipo di rapporto che state vivendo, ma se i sentimenti sono veri e autentici, ogni problema sarà risolto. Ciò che conta è mantenere la calma, anche se il periodo non è semplice da gestire. In campo professionale, non è il momento migliore per fare e disfare, anzi, potreste aver buttato all’aria un’occasione pur di toglievi di dosso qualche seccatore. Intorno a voi tutto sta cambiando: nuovi colleghi, un nuovo capo o un desiderio di andare altrove. Tutto questo, però, porta confusione. Vergine, 3 stelle. È una situazione particolare per i sentimenti, se siete single da tempo vi potrebbero servire altre quattro settimane di tranquillità prima di pensare al lavoro. Se una persona Sagittario o Pesci non è particolarmente romantica, non è escluso che chiediate ulteriori spiegazioni. Le coppie agitate dovrebbero trovare un punto di accordo. Chi si è sposato da poco può dare vita a progetti che si realizzeranno entro l’estate. In campo professionale, da qualche tempo tutto vi sembra molto difficile da ottenere. Negli ultimi mesi non tutti sono stati dalla vostra parte, ma fate particolarmente attenzione con una persona Cancro e Toro. Bilancia, 5 stelle. Qualche dubbio d’amore all’inizio della settimana ma per il resto via libera. I rapporti con i segni dell’Aquario e dei Gemelli possono diventare ancora più interessanti. Comunque, non chiudete le porte all’amore. In questi giorni, potreste dubitare del vostro desiderio di amare. Le storie profondamente in crisi non sono recuperabili, ma c’è una possibilità di andare oltre. Se, invece, dovete progettare qualcosa di importante con il partner, questo 2021 è un anno fertile: approfittatene. In campo professionale, dovete fare attenzione alle spese, si discute spesso per i soldi. Non dovete esagerare con gli investimenti, vi state trascinando dal 2020 molte complicazioni.









Scorpione, 4 stelle. In amore, avete una grande voglia di amare ma anche molta paura di commettere errori imperdonabili. Se avete voglia di rimettervi in gioco, da giovedì 25 febbraio Venere torna favorevole e vi aspettano due settimane promettenti. Adesso, però, potreste farvi cercare, anziché dare la caccia a qualcuno. Non è il caso di mettervi contro qualche parente. Le giornate di giovedì 25 e venerdì 26 febbraio vanno prese con le pinze. Favorite anche le coppie di lunga data, ma anche i separati possono finalmente ottenere qualcosa di più. In campo professionale, se siete rimasti fermi nella vostra attività, presto riceverete buone notizie e da metà marzo ci saranno buone opportunità. Dal punto di vista finanziario ci sono ancora molte lacune. Sagittario, 4 stelle. Non potete trascinare una storia che non vi convince tanto, un po’ perché siete sempre sinceri con voi stessi e con gli altri e un po’ perché il transito di Venere è controverso. Se avete dei ripensamenti, da venerdì 26 febbraio l’amore chiederà chiarezza e anche voi non avrete più voglia di stare con un piede in due staffe. Dovete avere tatto e diplomazia nei rapporti con i parenti. Ottimo cielo per le coppie nate da poco e che sognano di sposarsi o di convivere. Questo 2021 è un anno fertile, quindi sfruttatelo. In campo professionale, siete pieni di impegni; avete una grande qualità, quella di fare più cose contemporaneamente. Capricorno, 4 stelle. In amore, anche se siete sempre prudenti nelle relazioni, cercate di lasciarvi andare perché si avvicina un marzo ricco di prospettive. Chi vive un amore a distanza deve cercare di accorciare le distanze. Le storie importanti possono cominciare a realizzare un progetto che potrebbe rafforzare il legame. Anche se i primi giorni sembrano un po’ sottotono, febbraio si conclude in maniera positiva. Anche se siete puntuali nel lavoro, non è escluso che lunedì 22 e martedì 23 febbraio ci sia una piccola discussione per un ritardo. Gli incontri, anche per motivi di lavoro, non presentano rischi, ma sarebbe opportuno lavorare sulle certezze.

Acquario, 5 stelle. Se negli ultimi tempi avete vissuto belle emozioni, l’ultima settimana di febbraio vi aiuta con i sentimenti. Molto dipende dalla vostra età e dalle vecchie esperienze, ma non dimenticate che nella vita può accadere di tutto e di più. Vi piacciono le sorprese e anche le piccole trasgressioni. Se ci sono malintesi nei rapporti di coppia, affrontateli! Le coppie che stanno insieme da molto tempo dovrebbero ritrovare un po’ di attrazione fisica. Coloro che hanno lasciato il certo per l’incerto non torneranno sui propri passi con queste stelle rivoluzionarie. In campo professionale, cresce forte il desiderio di cambiare, ma dovete capire cosa si può fare davvero per evadere dalla solita routine. I lavoratori autonomi sanno benissimo come agire, i dipendenti invece potrebbero decidere di prendersi una pausa per riflettere e allontanarsi dai problemi. Pesci, 5 stelle. È un oroscopo in crescita positiva, Venere nel vostro segno, a partire da giovedì 25 febbraio, è di buon auspicio anche per quanto riguarda gli incontri. Dagli inizi di quest’ultima settimana di febbraio alcune relazioni possono diventare importanti. Non tutte le coppie sono riuscite a superare la crisi del 2020. Chi ci è riuscito adesso ritrova serenità. Se c’è stata una separazione, è il momento di accettare quello che è accaduto e di voltare pagina. In campo professionale, entro la metà di marzo potrebbe arrivare una buona novità; la primavera favorisce idee e progetti. Anche gli studenti dovrebbero pensare a nuovi indirizzi e alle occasioni che sono mancate nel 2020. Tutto riparte, anche se in maniera lenta.

Oroscopo 2021 Paolo Fox: “Per due segni una primavera col botto”. Cosa dice su amore, lavoro e fortuna