Eccoci giunti al penultimo weekend del primo giorno dell’anno. Indovinate chi interviene per dare una sferzata alla nostra solita routine? Esatto, sempre lui. Ecco dunque l’Oroscopo di Paolo Fox per il weekend 22 – 24 gennaio 2021. Sbirciamo insieme le stelle e scopriamo cos’hanno in serbo per noi.

Ariete. Marte nel vostro segno siete in una ottima fase d’amore; dal punto di vista professionale però non tutti i problemi sono ancora superati, quindi se siete preoccupati avete ragione. Comunque, un piccolo successo vi aprirà la mente verso altri traguardi, e il fine settimana sarà ideale per chi è innamorato. (Continua dopo le foto)















Toro. Nel lavoro non siete del tutto sicuri di quello che state facendo; non vi piacciono i cambiamenti radicali, ma all’interno del vostro ambito professionale potrebbe accadere qualcosa di particolare che vi indurrà a cambiare ruolo o ad andare via. I sentimenti passano un pò in secondo piano. Gemelli. L’oroscopo dice che nel fine settimana torna la voglia di amare, per cui fate valere i vostri sentimenti e date spazio a ciò che vi interessa. Siete vogliosi di incontri speciali. Saranno tre giorni importanti che vi faranno aprire verso gli altri dopo un periodo dove vi siete molto chiusi in voi stessi. Cancro. Osservate ciò che vi accade intorno senza però farvi coinvolgere, infatti avete un atteggiamento più prudente. Nel fine settimana vi aspettano nuovi incontri, e se siete single non chiudetevi in casa, ma uscite e frequentate. Leone. Oroscopo non fulgido, perché la giornata sarà nervosa; se avete delle difficoltà cercate di calmarvi e non affrontate tutto di petto. C’è uno stato di tensione che riguarda l’ambiente che vi circonda. Non perdete la concentrazione per una sfida a cui vi state preparando, dovete aspettare che passi la tensione, insomma che passi il brutto momento. (Continua dopo le foto)















Vergine. Per questo segno giornata un pò frenetica, quindi non vi strapazzate tanto perché potreste avere qualche problema fisico. Il fine settimana non sarà eccezionale, difficoltà con gli altri. Se in amore vivete dei disagi, o siete perplessi, parlate chiaro con chi dovete. Bilancia. Siete in procinto di decidere se aprire un’attività o fare qualcosa di nuovo. Magari avviare un’attività sull’estetica o la bellezza, che è una cosa che vi attira molto. L’oroscopo prevede che alcuni di voi riusciranno a concretizzare il loro sogno. Weekend che andrà in crescendo per la sfera sentimentale. Scorpione. Dubbi e perplessità in questa giornata: guardatevi dentro per capire dove dovete andare a parare. Non sarà certo facile fare delle scelte che possono “rovinare” qualche recente vittoria, quindi potreste decidere di rimanere un pò da soli, scegliendo di stare un pò per conto vostro, lontano da una vita sociale troppo movimentata. Cercherete di ritrovare voi stessi. Sagittario. Weekend di recupero, ma dovrete essere coraggiosi e non aver paura di dire la vostra. Potreste calare di rendimento sul lavoro, cosa che per voi non è normale. Forse è perché siete un pò tesi. Con Marte che oggi entra nel vostro segno avrete maggiore energia, ma tenete a freno la lingua, altrimenti rischierete di rovinare qualche rapporto familiare. (Continua dopo le foto)









Capricorno. Chi ha in mente grandi progetti, potrà concretizzare da Maggio. Il fine settimana vi farà ritrovare fiducia in voi stessi. Avrete novità positive sul lato economico, anche se vi troverete a dover far fronte a qualche debito passato. Acquario. State cercando di superare lo stress accumulato in questi mesi. Marte, che inizia un transito positivo nel vostro segno, consentirà di ricevere buone notizie, specie a chi è stato molto male in questo ultimo periodo. Bene l’amore nel fine settimana, ma state attenti alle relazioni nascoste o comunque alle tentazioni che potrebbero mandare a monte i rapporti consolidati da tempo. Pesci. Weekend sereno, perché la tensione potrebbe calare. Se siete in mezzo a conflitti familiari o vi siete allontanati dal vostro compagno, nel fine settimana potreste accusare il colpo. L’oroscopo consiglia di evitare le polemiche. Se avete un progetto in mente, datevi da fare ora affinché entro la primavera possiate coglierne i frutti.

