Oroscopo Paolo Fox. Il weekend fa capolino e le stelle vogliono dirci qualcosa. Sarà un altro fine settimana da aggiungere alla lista di quelli più casalinghi che altro, ma una sbirciatina alle stelle non ce la si può negare. Ecco dunque scorgere il re degli astrologi, pronto per ragguagliarci sulle previsioni segno per segno del weekend 15-17 gennaio 2021.

Ariete. I nati del segno non avranno le idee chiare in amore, alcune questioni vanno affrontate con calma e sangue freddo. Se potete concedetevi un momento di riposo per iniziare a progettare cose importanti. Novità all’orizzonte. (Continua dopo le foto)















Toro. Gli amori fragili rischieranno grosso nell’aria c’è molta agitazione. Il fine settimana parte però piuttosto bene e da domani potrebbe tornare un po’ di armonia. Gemelli. Non sottovalutate gli incontri di questi giorni, cercare di evitare conflitti nel weekend. Alcuni nati del segno vogliono mettere ordine nella loro vita, questo è il momento buono per avanzare richieste sul posto di lavoro. Cancro. La luna è favorevole nel weekend, questo significa che sul lavoro ci sarenno belle occasioni in arrivo. Aspettatevi una buona proposta. Leone. Luna in opposizione. Tutto il mese non sarà facile da gestire: da domani Marte e Mercurio saranno contrari, Venere invece in aspetto neutrale. Cielo che può portare buone intenzioni. (Continua dopo le foto)























Vergine. Alcuni avranno alcune incertezz nei sentimenti e questo porterà un po’ di agitazione. Cercate di mettere un freno alle polemiche. Bilancia. Inizia una fase positiva per le relazioni. Per molti nati del segno si sbloccheranno diverse situazioni, alcuni non sapranno se accettare o meno una proposta. Scorpione. I nati scorpione stanno superando un momento di disagio, per questo è bene cercare di non impegnarsi troppo. Domani la Luna è favorevole ma attenzione alla stanchezza e al nervosismo sul lavoro. Sagittario. Alcuni di voi vorrebbero cambiare molte cose, magari risolvere un problema sul lavoro. Questo è un periodo di lieve calo generale, ma arrivano buone idee che andrebbero sviluppate. (Continua dopo le foto)

Capricorno. State attraversando un periodo in cui potreste mettere in discussione alcuni rapporti. Buone opportunità professionali. Periodo giusto per i nuovi progetti. Acquario. Vorrete passare più tempo con il partner anche se nel weekend vi sentirete nervosi e non sarà facile mantenere la calma. Buone notizie sul lavoro. Pesci. Giove e Saturno favorevoli. Domani Luna, Venere e Marte sono dalla vostra parte. Inizia una splendida fase per l’amore e anche sul lavoro vivrete un periodo molto positivo.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox. Amore, lavoro e fortuna: le previsioni segno per segno