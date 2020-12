Ecco l’inizio della settimana, e come ogni lunedì è arrivato l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 14 al 20 dicembre 2020. Stelle e pianeti favoreggeranno qualcuno? Ovvio che sì, ma non è possibile sapere chi, almeno fin quando non leggerai queste previsioni astrali. Paolo Fox ha parlato, ecco l’oroscopo per tutta la settimana, le previsioni segno per segno.

Ariete. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà alla grande con un nuovo transito, favorevole, di Venere che martedì raggiungerà il Sagittario. Tu sarai zeppo di energia e vivrai momenti particolarmente emozionanti. Nuovi incontri all'orizzonte. Venerdì sarà una giornata molto interessante. Anche su lavoro potresti vivere novità entusiasmanti, a patto che tu sia disposto a metterti in gioco.















Toro. Potrai buttarti alle spalle le tensioni dei giorni passati e concederti un po' di leggerezza. Qualcuno potrebbe riconsiderare una persona che aveva messo alla porta, ma servirà davvero molta pazienza e cautela. Sul lavoro stai uscendo da un periodo piuttosto complicato, Quest'anno potresti avere vissuto una battuta d'arresto oppure un progetto che vuoi realizzare, fatica a partire. Gemelli. Potresti sentirti un po' agitato: impara a essere meno rigoroso, soprattutto in amore. I rapporti che nascono in questi giorni potrebbero essere un po' ambigui, forse qualcuno sta tenendo il piede in due scarpe. Sii prudente! Sul lavoro ti aspetta un anno ricco di novità. Cerca di mantenere uno sguardo fiducioso, ma nello stesso tempo non essere troppo affrettato nelle scelte. Cancro. Finalmente ti libererai dall'opposizione di Giove e Saturno: sta per avvenire la tua grande rinascita! Sarai più disponibile nei confronti dell'amore, vorrai vivere nuove emozioni. I nuovi incontri saranno favoriti dalle stelle. Anche sul lavoro la ruota comincerà a girare per il verso giusto e tu potrai puntare dritto al successo. Leone. Come indica l'oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con tanti pensieri e grattacapi in mente che rischieranno di mettere in secondo piano l'amore. Per fortuna, martedì Venere comincerà un passaggio favorevole: novità intriganti all'orizzonte! Sul lavoro se di recente hai vissuto qualche contrasto con un ente, dovrai rimboccarti le maniche e impegnarti per spuntarla. Non sarà facile! Sarà impegnativo difendere il tuo ruolo, la tua posizione dagli attacchi esterni.















Vergine. In amore ti sentirai un po' confuso, insicuro. Forse la persona che ami non è poi così affidabile e questa presa di coscienza potrebbe procurarti del disagio. Sul lavoro entrerai in una fase di revisione e riflessione. Ti converrà esporti solo se strettamente necessario, altrimenti rimanda ogni impegno o discussione alla seconda metà della settimana. Bilancia. Finalmente potrai riguadagnare terreno in amore. Con i nuovi passaggi di Giove e Saturno le nuove relazioni avranno più fortuna, ma tu dovrai lasciarti alle spalle il passato. Anche sul lavoro potrai contare su stelle favorevoli. Tutto quello che partirà adesso, sarà molto importante. Scorpione. L'amore potrebbe tentennare un po'. Qualche Scorpione potrebbe dimostrarsi troppo pretenzioso, qualcun altro sarà assalito dalle insicurezze. Occhio alla giornata di venerdì, perché potrebbero saltarti i nervi! Sul lavoro dovrai evitare ogni forma di polemica. Giovedì e venerdì saranno due giornate particolarmente pesanti. Fai attenzione! Sagittario. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con l'ingresso di Venere nel tuo segno, martedì prossimo. Dovrai sfruttare la sua presenza per uscire allo scoperto in amore. Ti aspettano giorni favorevoli per fare nuove conoscenze. Il weekend, specialmente, potrà regalarti emozioni intense. Anche sul lavoro stai per cominciare un periodo molto fortunato. Nuove opportunità in vista!









Capricorno. Potrai contare su una bellissima Luna a metà settimana che ti regalerà energia e occasioni ghiotte in amore. Chi è solo da tempo potrà mettersi in gioco con successo. Anche le amicizie che nasceranno nei prossimi giorni si riveleranno molto significative. Sul lavoro non dovrai perdere le opportunità che arriveranno, altrimenti te ne potresti pentire. Acquario. Stai per cominciare un periodo di profondi cambiamenti. Giove e Saturno raggiungeranno il tuo segno e ti sproneranno a fare chiarezza dentro te stesso. Cosa desideri realmente in amore? Anche sul lavoro si apriranno nuove possibilità. I progetti bloccati da tempo potranno ripartire. Se però sentirai crescere lo stress, fermati e concediti del riposo. Pesci. Si preannuncia una settimana di riflessione, di revisione in amore. Tu dovrai sforzarti di dosare con cura le parole che dirai, sennò finirai con l’offendere il partner. Sul lavoro potresti accettare una nuova offerta, anche se non ti cambierà la vita. Dall’estate in poi avrai maggiori opportunità. Comincia, fin d’ora, a pensare a nuovi progetti che potresti avviare.

