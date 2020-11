Ecco l’inizio della settimana, e come ogni lunedì è arrivato l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 30 novembre al 6 dicembre 2020. Stelle e pianeti favoreggeranno qualcuno? Ovvio che sì, ma non è possibile sapere chi, almeno fin quando non leggerai queste previsioni astrali. Paolo Fox ha parlato, ecco l’oroscopo per tutta la settimana, le previsioni segno per segno.

Ariete, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana comincerà con l’amore in primo piano, grazie allo zampino di Marte nel segno. Potrai ritrovare più serenità, anche se hai chiuso una storia da poco. I single desiderosi di mettersi in gioco, avranno buone opportunità. A metà dicembre, inoltre, arriveranno molte occasioni in più per chi vorrà recuperare il terreno perso. Sul fronte lavorativo potrai buttarti alle spalle due anni difficili e risalire la china. (Continua dopo le foto)















Toro, in questi giorni sei molto affaticato e tormentato da dubbi, soprattutto in amore. Sabato sarò una giornata particolarmente rischiosa: fa’ attenzione! Cerca di proteggere il tuo rapporto di coppia dalle intromissioni della tua famiglia. Sul lavoro sei diventato più serio e responsabile, ma dovrai sostenere ancora molte spese. Gemelli, in amore c’è chi ha chiuso una storia o ha scelto di fare una pausa di riflessione. Molto presto ci saranno novità importanti! Da metà dicembre in poi Giove sarà favorevole e ti regalerà fortuna in tutti gli ambiti della tua vita. Dalla prossima primavera in avanti ci sarà la possibilità di una vera svolta! Nuove opportunità e progetti importanti in vista. Cancro, con Venere in aspetto favorevole i nuovi incontri saranno particolarmente favoriti. Molto promettenti le giornate di mercoledì e giovedì. Qualcuno preferirà vivere un flirt, appassionante ma poco impegnativo. Settimana importante per l’evolversi di alcune questioni legali. Sul lavoro c’è chi potrà avanzare nella carriera o cambiare mansione. Leone, come ti raccomanda di fare l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox, questa settimana dovresti provare a non riversare l’agitazione causata dal lavoro in famiglia. In questi giorni sei molto nervoso: impara a farti scivolare le cose addosso! Se la tua coppia non è solida, potresti essere disturbato da qualche dubbio o da un velo di tristezza. Sul fronte lavorativo dovresti provare ad accontentarti di ciò che hai realizzato finora e non fare scelte frettolose. Occhio a venerdì, perché sarà una giornata che metterà a dura prova i Leone che ricoprono un ruolo da leader. (Continua dopo le foto)















Vergine, venere in aspetto favorevole favorirà l’amore. Da metà settimana in poi potrebbero esserci opportunità interessanti. I cuori solitari dovranno scaldare i motori e tornare in pista! Sul lavoro non è stato un periodo facile, ma tu hai saputo superare gli ostacoli molto bene. Riuscirai a superare anche l’ennesimo blocco! Da metà dicembre arriveranno novità importanti. Bilancia, servirà ancora un po’ di pazienza in amore, ma fra due settimane ritroverai la fiducia! Il prossimo anno ti libererà da tutte le tensioni e i rancori passati. Ritroverai finalmente la serenità. Sul fronte lavorativo Marte in dissonanza potrebbe crearti ancora dei momenti di nervosismo o qualche difficoltà. Tieni duro! Dal 15 di dicembre le cose cominceranno a girare per il verso giusto. Scorpione, venere nel segno porterà fortuna alla tua vita sentimentale. Secondo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox prossimo fine settimana sarà molto favorevole per chi vorrà fare nuovi incontri. I legami che nasceranno in questi giorni potranno durare nel tempo! Per qual che riguarda il lavoro preparati a ottenere grandi soddisfazioni. Evita, però, di fare scelte troppo rischiose. Sagittario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molto stimolante. In amore avrai l’opportunità di recuperare, anche se la vera svolta arriverà da metà dicembre in poi. Guai a chi ha in mente di portare avanti due storie nello stesso tempo: la confusione sarà difficile da tenere sotto controllo! Sul lavoro avrai una bella grinta e voglia di metterti in gioco. Cerca di non prendere decisioni azzardate durante i primi giorni della settimana. Rimanda le questioni importanti alla seconda metà! Sviluppi interessanti per chi lavora in proprio da metà dicembre. (Continua dopo le foto)









Capricorno, le stelle sono molto promettenti, Venere su tutte, ma Giove potrebbe averti stuzzicato un po’ troppo. Se al tuo fianco hai una persona poco concreta, poco pratica potrebbero esserci stati momenti di tensione. Del resto tu pretendi molto, sia in amore che nel lavoro. Il 2020 è stato un anno molto faticoso, ma ti ha permesso di maturare molto. Acquario, dovresti sfruttare le prossime giornate per schiarirti le idee. A maggior ragione se si considera il fatto che Saturno e Giove entreranno presto nel tuo segno e sconvolgeranno tutto. Le stelle promettono momenti emozionanti e nuovi incontri per chi è da solo. Sul lavoro sarà importante portare avanti i progetti importanti, anche se le risorse economiche non saranno tante. Pesci, ottobre ti ha messo a dura prova in amore. Adesso hai le idee molto più chiare, sai cosa desideri realmente da un rapporto di coppia. Sarà più facile recuperare l’armonia con il partner, anche se in passato ci sono state delle tensioni. L’Oroscopo settimanale di Paolo Fox prevede un’ottima l’intesa con il Toro, il Cancro, lo Scorpione e il Capricorno. Sul lavoro potresti aver vissuto una lontananza improvvisa, una piccola pausa, ma avrai la possibilità di recuperare.

