“Attenti alla luna piena”. Oroscopo dal 26 ottobre al 1 novembre: le previsioni segno per segno

Eccoci giunti all’oroscopo dell’ultima settimana di ottobre, quella che va da lunedì 26 a domenica 1 novembre 2020. I due argomenti a cui siamo nettamente più interessati sono Amore e Lavoro, ma anche indagare la fortuna che ci regaleranno i pianeti non è da meno. Ecco allora l’oroscopo settimanale 26 ottobre – 1 novembre: le previsioni segno per segno.

Partiamo con l'Ariete, a cui Paolo Fox ha assegnato 3 stelle. La settimana vi mette di fronte a qualche disturbo ancora per colpa della presenza di Marte negativo, una raccomandazione: prova a non polemizzare. Molto dipende dalla persona che hai come partner, ma tu prova ad evitare le discussioni. Qualche ritardo sul lavoro, devi cambiare modus operandi, potrebbe esserci qualche tensione con un superiore.















Il Toro si becca 4 stelle. Alla grande con i sentimenti, chi vive una nuova storia deve mostrare più coraggio, anche se non significa che il partner debba fare sempre quello che tu preferisci. Le coppie storiche devono evitare discussioni che riguardano il denaro e favorire i progetti a lungo termine. Sul lavoro è un momento produttivo, uno sguardo ai nuovi inizi. 3 stelle per i Gemelli. Da mercoledì Venere sarà favorevole e l'amore tornerà ad avere fortuna: nel weekend potresti ricevere una conferma o potrebbe esserci una riappacificazione, pensaci tu a fare il primo passo. Sta' alla larga dalle provocazioni. L'argomento lavoro è ancora confuso, ma da dicembre ci saranno delle novità davvero cool grazie a un transito importante di Giove e Saturno. 4 le stelle che sono state assegnate al Cancro. Non è un periodo difficile per i sentimenti, moderata attenzione alle storie con persone troppo diverse da te per età, cultura e modo di essere. Potresti mandare tutto all'aria ben presto. Sul lavoro fai attenzione: bisogna portare pazienza anche se qualcosa non corre più veloce, entro fine anno ripartirà.















Il Leone si prende 4 stelle senza fiatare. L'amore migliorerà da mercoledì, giorno in cui Venere inizierà un transito favorevole, previste per questa settimana novità gradevoli, coadiuvate la tuo imprescindibile fascino. E' fondamentale riversare le tensioni accumulate a lavoro nel rapporto di coppia, dove deve vigere intimità e passione. Sul lavoro non pensare a quello che è stato, a breve le cose miglioreranno. 5 stelle per il segno della Vergine. Se sei single è perché non ti importa avere legami, dato che basterebbe guardarti attorno e non mancare le occasioni che si presentano per iniziare una nuova love story. Chi è già in coppia può fare ottimi progetti: Venere nel segno favorisce il feeling. Sul lavoro i pianeti aiutano l'attività, possono esserci nuovi incarichi, idee vincenti o guadagni. Quattro stelle per i nati sotto il segno della Bilancia. Venere è nel tuo segno e quindi via con l'amore. Nettamente più fortunati tutti coloro che frequentano persone serie, hai bisogno di sicurezze. Sul lavoro, porta avanti le tue idee anche se Giove e Saturno sono contro. Più ci avviciniamo verso la fine dell'anno e più le situazioni difficili che hai affrontato potranno essere messe nel dimenticatoio.









Il segno dello Scorpione merita ben 5 stelle. Per un segno così emozionale è difficile dimenticare un fallimento amoroso. Qualcuno si è allontanato da te: tante incomprensioni e malumori perché ancora non hai ricevuto delle risposte. Fai posto alle nuove conquiste, il prossimo periodo sarà fondamentale. Sul lavoro, tensioni nel lavoro in team, ma anche nuove conferme alla porta. Il Sole entra nel tuo segno e presto avrai un successo personale, invece la Luna sarà favorevole. Tre stelle per il segno del Sagittario. Se c'è una persona che ti interessa vai avanti, ma non inventare scuse inutili. Le storie nate da poco sembrano essere promettenti. Sul lavoro, una nuova partenza non ci sarà prima di dicembre, ma non avere paura. 5 stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. Novembre rappresenterà per l'amore un mese dai toni tesi, anche se i malumori saranno da attribuire al lavoro. Ci sono cambiamenti importanti in arrivo ed è per questo che hai anche un pò di paura, per te non prevedere il futuro è orrendo. Sul lavoro, per quanto riguarda lo stipendio ancora non ci sono grandi sicurezze. Anche se negli ultimi mesi hai già ricevuto delle certezze.

Tre stelle per l’Acquario. Hai un po’ di confusione in testa: da un lato vorresti vivere amori spensierati, dall’altro hai bisogno di sicurezze e di una relazione stabile quanto più possibile, con un’intensità che esploderà durante la notte di Halloween, con la Luna piena. Potresti avere qualche discussione in amore, ma niente di tragico, da mercoledì Venere torna favorevole. Sul lavoro, stai attento alle persone poco serie. Avresti una gran voglia di cambiamento, ma qualcuno sta aspettando dei soldi. Non è un andamento esatto chiudere un lavoro e discutere con il capo. Cerca di avere altre prospettive. Tre stelle per i nati sotto il segno dei Pesci. Novembre è il mese delle riappacificazioni, ma questa fine di ottobre porta con sé difficoltà e dubbi: il cielo in amore è ancora litigioso. Sul lavoro, il subentro del Sole nel tuo oroscopo porterà delle chance. Se stai aspettando denaro o ragguagli le prossime quattro settimane potrebbero essere decisive.

